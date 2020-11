Rumores afirmam que a Apple enviou iPhones dobráveis ​​para a Foxconn testar

Os smartphones dobráveis foram uma ideia que começou a ganhar forma em 2018. Contudo, a Apple nunca mostrou grande entusiasmo pela ideia, pelo menos, ao contrário das suas rivais, nunca se pronunciou. Agora, segundo os rumores, a empresa de Cupertino terá enviado iPhones dobráveis à Foxconn para testes.

A tecnologia dos ecrãs dobráveis tem amadurecido, depois de muitos problemas iniciais. A Apple deverá já ter planos para um mercado que poderá passar pelos dobráveis.

iPhone dobrável já em testes?

A Samsung é uma fervorosa adepta dos smartphones com ecrã dobrável. No entanto, apesar dos vários modelos já lançados, os produtos não são “um sucesso de vendas”. Preços altos e algumas fragilidades parecem não estar a despertar o hype do mercado. No entanto, este poderá ser um caminho que os smartphones terão de percorrer e a Apple estará já atrás de marcas como a Huawei ou a Samsung.

No entanto, a empresa, aparentemente, enviou ao seu parceiro de fabrico, a Foxconn, iPhones dobráveis ​​para fins de teste. Segundo as informações divulgadas, a Apple poderá estar a pensar lançar o seu primeiro iPhone dobrável em setembro de 2022.

Estas informações, que provêm de fornecedores das empresas que trabalham para a Apple, afirmam que a empresa de Cupertino está a testar componentes-chave para o ecrã e para os rolamentos que fazem abrir e fechar o dispositivo.

O painel dobrável em si, será fornecido pela Samsung. No que toca aos rolamentos da dobradiça, estes serão da Nikko e de outras empresas com idêntico material. Noutros dispositivos dobráveis, o rolamento dentro da dobradiça desempenha um papel importante.

Foxconn tem de testar o iPhone a abrir e fechar 100 mil vezes

A Apple terá pedido à Foxconn para testar a resistência deste rolamento e obrigar o mesmo a executar mais de 100.000 vezes o movimento de abrir e fechar. Nos portáteis, este rolamento é testado cerca de 20.000 a 30.000 vezes. Como os telefones dobráveis ​​são dobrados / desdobrados com muito mais frequência do que os portáteis, os rolamentos dentro deles também precisam de testes mais rigorosos. Além disso, esta peça também precisa lidar com um uso mais difícil, por isso a sua confiabilidade é muito importante.

Em junho deste ano, o leaker Jon Prosser afirmou que o protótipo dobrável existente do iPhone da Apple tem “dois painéis separados numa dobradiça”, com o design do dispositivo sendo semelhante à linha do iPhone 11. Apesar de dois painéis separados, Prosser afirmou que os ecrãs pareciam “bastante contínuos e sem costura”. A Apple também encomendou ecrãs dobráveis ​​da Samsung em setembro deste ano.

A empresa de Cupertino registou uma série de patentes relacionadas a um iPhone dobrável. Contudo, não ouvimos ou vimos nada de concreto até agora que confirme a existência do dispositivo. Obviamente que a esta altura, a gigante tecnológica estará a “brincar” com os protótipos dobráveis ​​do iPhone. No entanto, se a empresa estiver mesmo a pensar lançar o dobrável em 2022, ainda tem tempo para definir algo mais concreto.

