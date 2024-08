Rumor: iPhone 16, Apple Watch Series 10 e novos AirPods anunciados a 10 de setembro

Com a data do lançamento das novidades da Apple, começam também a surgir os normais rumores. Depois de muito ter sido avançado sobre o novo iPhone 16, surge agora uma primeira data para esta apresentação. Fontes muito confiáveis aponta para dia 10 de setembro a tão esperada keynote da Apple.

iPhone 16, Apple Watch 10 e novos AirPods a 10 de Setembro?

O mais recente rumor associado à Apple revela que a empresa estará a planear a data a 10 de setembro para o seu evento de outono. Espera-se que aí apresente os modelos iPhone 16 e iPhone 16 Pro, com os novos AirPods e Apple Watch. Isto segundo o conhecido Mark Gurman da Bloomberg.

A série iPhone 16 terá basicamente o mesmo aspeto dos telefones iPhone 15 e iPhone 15 Pro. O destaque dos modelos do iPhone 16 será um novo botão capacitivo na lateral do telefone, que será utilizado para captar fotografias e vídeos quando pressionado. Assumindo que a Apple segue este plano, o iPhone 16 será anunciado a 10 de setembro e estará à venda em todo o mundo a 20 de setembro.

Claro que a Apple não confirmou oficialmente a data do evento do iPhone 16, mas tem por hábito revelar os novos iPhones num evento realizado na segunda terça-feira de setembro. Espera-se que os convites para a imprensa sejam enviados aos membros da imprensa na próxima semana ou pouco depois.

Além do novo ‘Botão de Captura’, o iPhone 16s incluirá ecrãs e câmaras atualizados. A Apple também irá trazer a IA a estes smartphones graças ao novo SoC A18, que incluirá capacidades de processamento mais poderosas para impulsionar as capacidades do Apple Intelligence. Comparativamente ao iPhone 15 Pro e Pro Max, o tamanho do ecrã do iPhone 16 Pro e Pro Max aumentará para 6,3 e 6,9 polegadas na diagonal.

Espera-se também que a nova linha Apple Watch Series 10 apresente ecrãs maiores, aproximando-se do tamanho do ecrã do Ultra. As caixas dos relógios também ficarão mais finas, representando uma das maiores atualizações da história recente deste smartwatch.

São também esperadas novas gerações de AirPods (não os AirPod Pros). Pela primeira vez, a Apple oferecerá dois novos modelos de AirPods de entrada de gama, incluindo funcionalidades de cancelamento de ruído. Resta esperar e ver se a Apple confirma esta data ou se é apenas um rumor e a empresa terá planos para realizar o seu evento em outro dia.