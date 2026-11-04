Quer o iPhone Duo? Prepare-se para esperar meses pelo dobrável da Apple

Quem planeava ter o novo iPhone Duo nas mãos antes do Natal vai ter de rever as expectativas. A procura pelo primeiro smartphone dobrável da Apple disparou logo nas primeiras horas de pré-venda, esgotando o lote inicial em praticamente todas as plataformas. O resultado é uma fila de espera que já empurra as estimativas de entrega diretamente para o final de janeiro.

Apple não sabe quando vai resolver problema

A liderança de Cupertino confirmou publicamente que a capacidade de produção está muito aquém do volume de encomendas. Mais do que reconhecer os atrasos, John Ternus admitiu que a empresa não consegue sequer prever uma data para equilibrar a oferta com a procura no mercado. Não se trata de uma simples rutura de stock passageira, mas de um estrangulamento evidente na linha de montagem.

Crise dos componentes e corrida às fábricas

Os motivos por detrás desta escassez vão além do entusiasmo dos utilizadores. A cadeia de fornecimento enfrenta uma subida brutal nos preços dos módulos de memória dedicados a tarefas de IA, criando uma pressão financeira imediata sobre as margens operacionais. A própria direção de operações aponta este choque de custos como um dos fatores mais pesados do trimestre.

A complexidade técnica do mecanismo do ecrã dobrável também dita o ritmo lento de saída das fábricas. Montar um painel deste calibre exige taxas de rendimento quase perfeitas que as linhas industriais ainda não dominam por completo. Cada unidade defeituosa descartada atrasa dezenas de outras encomendas.

Suporte técnico ao iPhone Duo e as lojas

Para complicar o cenário, os primeiros utilizadores começaram a reportar incidentes nos ecrãs, especificamente na zona da dobradiça. A Apple garantiu que estes casos representam uma percentagem residual do total e assegurou a substituição gratuita através do suporte oficial. Contudo, ter de reservar unidades funcionais para troca direta reduz ainda mais o inventário destinado a novos clientes.

O conselho para quem quer mesmo este modelo passa por garantir a encomenda o quanto antes nos canais oficiais e armar-se de paciência. As operadoras e os parceiros de retalho deverão receber unidades a conta-gotas, tornando quase impossível entrar numa loja física e sair de lá com a caixa na mão.

A indústria móvel sempre lidou com lançamentos atribulados, mas a incerteza assumida pelo próprio fabricante coloca o iPhone Duo numa posição muito particular. Enquanto as linhas de montagem não acelerarem o passo, o dobrável mais falado do momento continuará a ser uma miragem na maioria das montras.