O Libre Office é a solução que muitos usam para ter uma suite de produtividade de forma gratuita. Sendo uma das propostas que muitos usam para combater o Office ou o iWork, está acessível aos utilizadores de forma gratuita.

Com o anúncio da sua chegada à Mac App Store, uma mudança aconteceu. Quem quiser instalar o Libre Office pela Mac App Store tem agora que pagar um valor. Não se esperava esta mudança, mas a verdade é que é uma situação única e aparentemente simples de contornar.

O Libre Office chegou à Mac App Store

O Libre Office é uma suite de produtividade que surgiu como um fork do conhecido OpenOffice. Esta oferece, de forma gratuita, um conjunto de apps que permite editar documentos, criar folhas de cálculo e outras funcionalidades, usando formatos abertos e que outras apps podem usar.

Esta proposta está acessível em várias plataformas, sempre de forma gratuita e mantida por uma comunidade aberta e muito ativa. O mais recente anúncio trouxe o Libre Office à Mac App Store para ser mais simples de instalar e atualizar no macOS.

Tem de pagar para instalar esta versão

Infelizmente, e como a The Document Foundation revela, a versão disponível na Mac App Store tem um custo associado. Por 8,99 euros, será possível ter acesso a esta suite diretamente da loja de apps da Apple para o seu sistema operativo de desktop.

Segundo é explicado pela The Document Foundation, este valor será investido para apoiar o desenvolvimento do projeto LibreOffice. Reflete também a nova estratégia de marketing do projeto, com o lançamento da versão Community, apoiada por voluntários, versus as restantes versões destinadas a empresas e apoiadas por serviços profissionais.

The Document Foundation vai reinvestir o valor

Apesar de existir este custo na Mac App Store, o Libre Office continua a ser gratuito se for descarregado através do site da The Document Foundation. Aqui todas as versões podem ser obtidas de forma direta e sem qualquer valor a ser pago para o obter e usar.

Esta é uma mudança significativa e que poderá mudar a forma como o Libre Office é disponibilizado aos utilizadores. Este caso da Mac App Store não é ainda limitador, visto poder ser descarregado ainda gratuitamente, mas revela como poderá ser esta suite de produtividade no futuro.