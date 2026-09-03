Quanto vai ganhar John Ternus, o novo CEO da Apple? O valor surpreende

A liderança da Apple traz consigo números vertiginosos. Com a saída de Tim Cook, John Ternus assume os destinos da empresa, acompanhado por um pacote financeiro colossal, estabelecendo um salário base anual de cerca de 2,7 milhões de euros (3 milhões de dólares). Este valor fixo representa apenas uma fração de toda a remuneração que o novo líder poderá arrecadar.

Para o exercício fiscal de 2027, a Apple aprovou um plano de incentivos assente em ações avaliado num montante astronómico de 55 milhões de dólares, o que eleva a compensação total para a fasquia dos 58 milhões de dólares anuais. Ainda para as semanas finais do ano fiscal em curso, o executivo receberá uma atribuição inicial proporcional de 2,5 milhões de dólares, somando-se às mais de 34 mil ações que já detém na sua carteira pessoal.

Milhões garantidos ou dependentes da bolsa de Wall Street?

Apesar de a soma parecer exorbitante à primeira vista, a verdade é que o valor global não está totalmente garantido e exige provas dadas no mercado de capitais. Cerca de três quartos deste lote de ações estão vinculados ao desempenho das ações da Apple face às restantes cotadas do índice S&P 500. Se os mercados dispararem e a Apple ficar para trás na rentabilidade relativa, a recompensa sofrerá um corte substancial.

Os restantes 25% do pacote acionista serão libertados gradualmente ao longo de um período de quatro anos, funcionando como um mecanismo direto de retenção e estabilidade executiva. Esta engrenagem reflete a enorme pressão sobre o antigo responsável de hardware, que herda uma empresa sólida na venda de dispositivos físicos, mas sob escrutínio permanente para acelerar o passo na corrida à IA.

O que vai acontecer a Tim Cook e à velha guarda de Apple?

A mudança de cadeiras no topo da empresa não afasta Tim Cook dos corredores da Apple. Assume agora a presidência executiva do conselho de administração. Por esta nova função, o anterior líder passará a auferir um ordenado anual de 2 milhões de dólares, acompanhado por um pacote de ações a rondar os 45 milhões de dólares, mantendo uma remuneração total próxima dos 47 milhões.

Embora o montante fique abaixo dos mais de 74 milhões de dólares que recebeu em 2025, o estatuto assegura-lhe uma influência determinante na estratégia global e na gestão do relacionamento com reguladores governamentais. Este papel diplomático ganha uma importância acrescida numa altura em que a pressão legislativa aumenta significativamente na União Europeia e noutros mercados estratégicos.

A transição marca também o início de uma renovação geracional mais alargada na estrutura histórica da Apple. Figuras de peso como Phil Schiller começam a afastar-se da gestão direta de áreas como a App Store e a condução das apresentações oficiais. Consolida o início de uma nova era onde a remuneração funciona como o derradeiro voto de confiança na liderança de John Ternus.