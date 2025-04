Quanto pagaria pelo iPhone dobrável? Rumores indicam um ataque à carteira

Muito se tem especulado sobre o iPhone dobrável, numa altura em que algumas marcas já recheiam os seus catálogos com alternativas. Entretanto, uma nova informação indica que o preço do smartphone da Apple será um ataque à carteira.

Os smartphones dobráveis não são - pelo menos, para já - a alternativa que mais agrada à maioria dos utilizadores. De facto, muitos estão ainda na fase de estranhar o conceito.

Ainda assim, há nomes da indústria, como a Samsung, a OPPO, a Xiaomi, a Huawei e a HONOR, a apostar neste mercado, aprimorando as suas propostas e alargando os seus catálogos.

Enquanto isso, a Apple tem estado a observar, bem como a desenvolver, em silêncio, segundo os rumores, o seu próprio modelo dobrável.

As teorias têm sido muitas, com uma nova informação a indicar, agora, que o preço do iPhone dobrável deverá ser um verdadeiro ataque à carteira dos utilizadores.

Anteriormente, o conceituado analista Ming-Chi Kuo previu que o dispositivo seria um smartphone caro, posicionando-o algures entre os 2000 e os 2500 dólares.

Agora, a Instant Digital da MacRumors partilhou outra estimativa que, apesar de ser um pouco mais simpática, mantém o iPhone dobrável numa gama de preços premium.

A fonte teoriza que o iPhone dobrável será vendido entre 2100 e 2300 dólares, colocando-se potencialmente 200 ou 400 dólares acima do Samsung Galaxy Z Fold 6 (1899 dólares).

Apesar da diferença de preço atual, é possível que a Samsung aumente o valor do futuro Galaxy Z Fold 7, aproximando as duas propostas.

De forma claramente incerta, rumores anteriores indicaram que o iPhone dobrável poderia chegar este ano ou em 2026, com as seguintes características: dobra estilo livro; um ecrã dobrável de 7,8 polegadas; um ecrã de cobertura de 5,5 polegada; e um ecrã interior com proporção de 4:3.