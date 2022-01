É inegável que Tim Cook tem feito um trabalho excecional na Apple. Os resultados trimestrais mostram um constante crescimento, o que se traduz em vendas valores de vendas até agora não eram esperados.

Claro que, e como recompensa do trabalho realizado, Tim Cook tem um ordenado e prémios ao mesmo nível. Assim, a pergunta de quanto ganhou o CEO da Apple é legítima. E esse valor foi agora conhecido e rondou os 99 milhões de dólares em 2021.

Afinal quanto recebeu o CEO da Apple?

2021 foi um ano que mesmo com vários problemas de produção, a Apple conseguiu manter os seus valores e até crescer. Foram vários os trimestres com novos máximos de vendas e de lucros, que se refletiram num ano único e num crescimento na posição no mercado.

Para compensar esta prestação, a Apple pagou de forma única ao seu CEO e à sua equipa. Os dados agora revelados, registados na SEC (Securities And Exchange Commission) revelam os valores pagos a Tim Cook, quer em ordenados, quer em diferentes prémios.

Prémio pela excelente prestação da empresa

Assim, o home forte da Apple recebeu um salário base de 3 milhões de dólares e foi-lhe atribuído um prémio em ações de 82.347.835 dólares. Este materializa-se em ações RSUs, que vão poder ser adquiridas ao longo do tempo e inclui 44,8 milhões em prémios de ações com base no desempenho e 37,5 milhões em prémios de ações com base no tempo.

O CEO da Apple Cook também tinha mais de 5 milhões de ações adquiridas em 2021, o que lhe rendeu um total de 754 milhões. Como foram concedidos em anos anteriores, estes 754 milhões não contam como parte do seu pacote de compensação de 2021.

Tim Cook recebeu muito mais que o seu salário

Além do salário de 3 milhões e 82 milhões em ações, Tim Cook recebeu também 12 milhões como compensação do plano de incentivo não patrimonial e 1.386.559 em "Outras" compensações. Estas incluem pagamento de férias de 23.077, 630.630 em despesas de segurança e 712.488 em viagens aéreas pessoais.

Em 2020, Cook ganhou um total de 14,8 milhões, sem contar os prémios de ações adquiridas durante aquele período. O património líquido de Tim Cook subiu para mais de mil milhões de dólares desde 2020 e pode em breve ultrapassar esse valor com base nos prémios de ações que recebeu recentemente.