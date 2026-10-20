“Pro and Tell”: o que se espera do segundo lançamento de outono da Apple?

A Apple marcou para 28 de outubro a apresentação de mais uma vaga de novidades, que deverá incluir os primeiros MacBook Pro com ecrã OLED e tátil, novos Mac de entrada de gama e um iPad mini renovado.

A Apple confirmou para quarta-feira, dia 28 de outubro, o lançamento que dá continuidade ao anúncio “Welcome Home” de 13 de outubro. À semelhança desse, o “Pro and Tell” não deverá ter o formato de um evento tradicional, com alguns órgãos de comunicação social a terem sido convidados para uma “Apple Experience”, em Los Angeles, onde poderão experimentar os novos dispositivos.

Quem não estiver presente poderá acompanhar as novidades através de comunicados de imprensa, que podem ser divulgados pelas 17h de Portugal continental, hora de arranque da sessão.

O nome escolhido aponta para o MacBook Pro, que deverá surgir acompanhado de outros Mac e de um novo iPad. Para o analista Ben Reitzes, da Melius Research, citado pela CNBC, o ritmo de lançamentos representa uma mudança significativa face aos dois eventos anuais a que a empresa habituou o mercado, sendo este o terceiro lançamento da era de John Ternus como diretor-executivo, depois do evento das novidades para iPhone, incluindo o modelo dobrável, e do dedicado à casa inteligente.

MacBook Pro com OLED e ecrã tátil

A grande novidade será a chegada de novos MacBook Pro de gama alta com ecrã OLED, que promete melhor contraste, cores mais ricas e menor consumo de energia, e com capacidades táteis, uma estreia absoluta no universo Mac.

O macOS 27 está a ser adaptado para suportar gestos de toque, que funcionarão como complemento ao teclado e ao trackpad e que, presumivelmente, poderão ser ignorados por quem preferir. Para que o ecrã não oscile quando é tocado, a Apple deverá introduzir uma dobradiça reforçada.

Os modelos serão disponibilizados nos tamanhos de 14 e 16 polegadas, sem alterações de dimensões, mas com um peso inferior ao dos atuais, e o entalhe deverá dar lugar à Dynamic Island.

No que diz respeito aos processadores, não são esperadas novidades, uma vez que a Apple terá decidido saltar os M6 Pro e M6 Max e os M7 Pro e M7 Max só deverão estar prontos no final de 2027, pelo que os novos portáteis deverão usar os mesmos M5 Pro e M5 Max que equipam os modelos apresentados em março. Apesar de os rumores anteriores apontarem para a designação MacBook Ultra, tudo indica agora que a Apple se manterá fiel ao nome Pro.

Os custos mais elevados do OLED e do módulo tátil deverão refletir-se no preço, e é possível que os atuais MacBook Pro continuem à venda, com os novos modelos a posicionarem-se como alternativa de topo, mais cara.

MacBook Pro de entrada, iMac e iPad mini 8

O MacBook Pro de 14 polegadas de entrada deverá receber o chip M6, em substituição do M5 que estreou em outubro de 2025, sem alterações de design. O iMac de 24 polegadas também deverá passar para o M6, igualmente sem mudanças exteriores, e será a primeira atualização deste modelo desde outubro de 2024.

O iPad mini 8 deverá ser o primeiro iPad, além do iPad Pro, a adotar um ecrã OLED, e terá um novo design com um sistema de altifalantes baseado em vibração que dispensa as aberturas tradicionais e permite maior resistência à água, podendo tornar-se o primeiro iPad com classificação IP, capaz de suportar salpicos e, eventualmente, imersão.

O equipamento deverá usar o chip A20 Pro, o mesmo dos iPhone 18 Pro, e a câmara frontal passará para o lado maior do ecrã, como já aconteceu noutros iPad. Ainda não é claro se o painel manterá os 60 Hz ou se passará a oferecer os 120 Hz do ProMotion.