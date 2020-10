A nova série do iPhone 12 tem sido apontada como um grande sucesso de vendas. Aliás, o design e algumas tecnologias presentes nestes smartphones, potenciam o encontro entre o que os fãs solicitavam e o que o mercado permite. Assim, alguns analistas vaticinaram que este será o iPhone que mais venderá. Um sinal que isso poderá ser uma realidade aconteceu com as pré-encomendas dos dois modelos disponíveis.

Os analistas referiram que as pré-encomendas do iPhone 12 e 12 Pro totalizam 7 a 9 milhões de unidades, com 2 milhões encomendados no primeiro dia.

Pré-encomendas do iPhone 12 e 12 Pro entre 7 a 9 milhões de unidades

A Apple lançou de novo um design que foi dos que mais sucesso teve na história do iPhone. Além disso, com vários tamanhos, que vão do mini com ecrã de 5,4 polegadas, (preço desde 829 euros), até ao iPhone 12 Pro Max, com ecrã de 6,7 polegadas, (preço desde 1279 euros), a empresa alcança o maior número de cenários e de utilizadores.

Depois de anunciarem os equipamentos, a empresa referiu que as pré-encomendas seriam abertas de forma faseada. Assim, a abertura das encomendas do iPhone 12 e 12 Pro iniciaram sexta-feira passada. Segundo o analista Ming-Chi Kuo, é estimado que os dois modelos receberam entre 7 e 9 milhões de encomendas no total antes do fim de semana.

Para colocar isso em perspetiva, as estimativas da Apple mostram que toda a linha do iPhone 11 gerou 10 a 12 milhões de encomendas durante a semana de lançamento do ano passado. Então, os modelos de 2019 movimentaram 500.000 a 800.000 unidades nas primeiras 24 horas. Contudo, apenas os dois modelos do iPhone 12 atingiram cerca de 1,7 a 2 milhões de unidades no mesmo período.

Kuo observa que as pré-vendas do iPhone 12 Pro superaram as expectativas dos analistas. Isto porque a base de utilizadores da Apple prefere modelos topos de gama, mas também porque há forte procura na China, nos EUA e na Europa.

iPhone 12 Mini e Pro Max serão mais moderadas

O topo de gama e o “entrada de gama”, poderão não ter o impacto que estes, lançados na semana passada, tiveram. Assim, esperam-se vendas mais moderadas no primeiro assalto, mas os 4 modelos irão fazer um bolo grande, provavelmente dizem os analistas, o maior que a Apple já teve.

A previsão de Kuo sugere que os iPhone 12 e 12 Pro representarão, cada um, 30 a 35% do total de vendas da série 12. Dos outros dois, o Pro Max será um pouco mais popular (15 a 20%) do que o Mini (10 a 15%). As expectativas iniciais eram de que o Mini desempenhasse um papel maior nas preferências, mas a baixa procura da China pelo modelo menor pode ter reduzido a sua participação.

Indícios começaram já antes

Antes de qualquer pré-vendas, já o mercado reagia de forma ansiosa ao iPhone 12. Muitos rumores ainda a meses da apresentação, tweets esmiuçavam tudo, do pormenor das antenas, ao novo chassi, passando por uma cor que a Apple nunca usou num smartphone desta gama. Posteriormente, as pré-encomendas das operadoras em Taiwan, eram já um prenúncio.

Portanto, este ano vai ser interessante ver o que a Apple consegue até ao final do ano. Depois, em 2021, num ano muito complicado, segundo as projeções, será que o iPhone 12 será o smartphone mais vendido?