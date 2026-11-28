A tecnologia evolui e a aplicação do Pplware acompanha essa evolução. A nova versão 4.7.0 chega com suporte para o iPhone Duo, o primeiro smartphone dobrável da Apple, oferecendo uma experiência de leitura adaptada aos seus dois ecrãs. Mas há muitas mais novidades para descobrir.

Uma nova experiência de leitura no iPhone Duo

Com a chegada de um novo formato de iPhone, quisemos aproveitar as possibilidades que um ecrã de maiores dimensões oferece aos nossos leitores.

Ao abrir o iPhone Duo, a página inicial da aplicação Pplware passa a apresentar dois destaques em simultâneo, com uma organização que se adapta à orientação do dispositivo.

Na horizontal, os dois destaques permanecem fixos do lado esquerdo, enquanto a lista de notícias «Agora» ocupa o lado direito. Desta forma, é possível navegar pelas últimas notícias sem perder os principais destaques de vista.

Na vertical, os dois destaques aparecem lado a lado, no topo da aplicação, acompanhando a deslocação dos restantes conteúdos.

Toda esta transição acontece naturalmente ao dobrar ou desdobrar o iPhone. Eliminámos também a duplicação de notícias entre os destaques e a lista imediatamente abaixo.

Uma aplicação adaptada aos dois ecrãs

O trabalho de otimização estendeu-se também ao ecrã exterior do iPhone Duo. Foram efetuados ajustes na interface, tendo em consideração o espaço reservado à câmara e à barra de estado do dispositivo.

Elementos como a configuração inicial da aplicação, a criação do perfil para comentar notícias e a apresentação da informação meteorológica estão agora devidamente adaptados.

Nos restantes modelos de iPhone, a experiência de utilização mantém-se exatamente como os nossos leitores a conhecem.

Pplware 4.7.0: há mais novidades para todos

Esta atualização não se destina exclusivamente ao novo smartphone dobrável da Apple. Aproveitámos para recuperar algumas funcionalidades, melhorar a integração com o iOS e otimizar a experiência de utilização.

Entre as principais novidades estão:

O nome da aplicação passa a ser apresentado como «Pplware» no ecrã principal.

Os atalhos rápidos do ícone voltam a funcionar, permitindo aceder diretamente a diferentes secções.

A pesquisa através do Spotlight volta a abrir diretamente a notícia pretendida.

As notificações recebidas com a aplicação fechada passam a ficar corretamente registadas no histórico.

Os eventos do Pplware na App Store encaminham o leitor diretamente para a respetiva secção da aplicação.

A informação meteorológica fica imediatamente disponível após a autorização de acesso à localização.

Mais estabilidade e melhor desempenho

Corrigimos ainda vários problemas relacionados com a abertura de notícias através de notificações, o carregamento de conteúdos e a pesquisa, que poderiam provocar o encerramento inesperado da aplicação.

Foram igualmente introduzidos pequenos ajustes na interface e nos textos apresentados ao utilizador.

Continuamos a investir na nossa aplicação, acompanhando as novas tecnologias e procurando proporcionar aos nossos leitores uma experiência de utilização cada vez mais completa.

O Pplware está na vanguarda da informação tecnológica e queremos que a nossa aplicação reflita também essa aposta na inovação.

A versão 4.7.0 está disponível gratuitamente na App Store. Atualize já e, se ainda não tem a nossa aplicação instalada, aproveite para a experimentar. O seu feedback é importante para continuarmos a melhorar!