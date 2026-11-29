O primeiro dobrável da Apple mal aqueceu nas prateleiras e já leva farpas de peso. Pavel Durov, fundador do Telegram, avaliou o iPhone Duo e não ficou convencido. Numa publicação de 19 de novembro com mais de dois milhões de visualizações, o executivo atacou as proporções do equipamento, ironizando que consegue ser demasiado grande e demasiado pequeno ao mesmo tempo.

O formato passaporte, próximo do Galaxy Z Fold 8 e do Xiaomi 18 Fold, não agrada ao multimilionário. Para Durov, o telemóvel dobra ao meio tal como o entusiasmo de quem o segura.

Num modelo de 2.000 dólares, a bicada toca num ponto sensível para quem estranha saltar entre um visor exterior acanhado e um painel interno amplo.

Telegram otimizado no iPhone Duo com provocação à mistura

A crítica serviu também para fazer publicidade ao próprio serviço. No vídeo divulgado aos seguidores, Durov mostrou o Telegram a funcionar sem falhas tanto no ecrã exterior de 5,4 polegadas como no painel dobrável de 7,6 polegadas.

Mesmo considerando ambos os tamanhos errados, elogiou o resultado obtido pela sua equipa e chamou, em tom sarcástico, trabalho de caridade a essa adaptação.

Quem acompanha a estreia no iOS percebe depressa onde Durov quer chegar. Vários compradores queixam-se de que muitas aplicações da App Store continuam mal ajustadas ao formato dobrável.

Ao abrir o telefone, as interfaces desperdiçam o espaço extra, retirando sentido ao investimento num ecrã maior. Mostrar uma app afinada desde o arranque dá ao executivo terreno livre para alfinetar a marca.

Hardware de topo, cortes visíveis e o problema do Crackgate

Em especificações, o iPhone Duo mostra músculo. Integra o chip A20 Pro, 12 GB de RAM e até 2 TB de armazenamento num corpo em titânio de 254 gramas, com Ceramic Shield 2 e resistência IP68.

Ambos os ecrãs trazem ProMotion até 120 Hz, Always-On e picos de 3.000 nits, acompanhados por uma bateria dupla de 4.883 mAh.

Ainda assim, houve concessões difíceis de ignorar. A Apple trocou o Face ID pelo Touch ID, escondeu a câmara interior sob o painel e reduziu o conjunto traseiro a dois sensores Fusion de 48 MP.

Pior ainda é a polémica do Crackgate, marcada por relatos de fissuras, píxeis presos e linhas brilhantes junto à dobradiça após muito pouco uso.

A empresa reconheceu a falha num pequeno número de unidades e está a fazer substituições gratuitas na garantia. No Reddit, contudo, o volume de queixas aponta para um cenário mais alargado do que a versão oficial.

Segundo informações, a Apple já terá identificado a peça defeituosa e retirado de circulação os números de série afetados que ainda estavam em stock nas lojas oficiais.