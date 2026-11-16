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Óculos inteligentes: tudo o que se sabe sobre a maior novidade da Apple para 2027

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A Apple tem o dom de fazer os seus entusiastas esperarem… Depois de um dobrável que demorou vários anos a ser mostrado, com muitos rumores à mistura, a gigante de Cupertino parece estar perto de apresentar os seus óculos inteligentes.

Imagem ilustrativa de uns óculos inteligentes da Apple

De acordo com a mais recente newsletter Power On, de Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple quer apresentar os seus primeiros óculos inteligentes na Worldwide Developers Conference (WWDC) de junho de 2027 e iniciar as entregas antes do final do ano, embora o calendário dependa de um software que ainda está atrasado.

Assim, os primeiros óculos inteligentes da Apple, alvo de rumores há bastante tempo, deverão ser o principal produto novo de 2027, num ano em que se assinala o 20.º aniversário do iPhone e as expectativas para os festejos deste marco estão altas.

Um calendário que já derrapou

Inicialmente, a Apple tinha planeado apresentar os óculos no final de 2026 e começar as entregas no início de 2027. Contudo, relatos anteriores de Gurman indicaram que o projeto foi sofrendo atrasos. O hardware estará em grande parte definido, mas o jornalista refere que o software e a componente de Inteligência Artificial estão atrasados e podem pôr em causa o prazo de 2027.

O trunfo da Apple

A Meta lidera o segmento com os óculos Ray-Ban Meta e Oakley Meta, e a Apple planeia diferenciar-se através da integração com as aplicações que os utilizadores já têm no iPhone. Aparentemente, a ideia é que a Meta tenha o agente Muse, mas que a Apple tenha a App Store.

Óculos inteligentes Ray-Ban Meta. Mais detalhes aqui.

Os programadores terão de permitir que a Siri controle funcionalidades específicas das suas aplicações no iPhone, mas não precisarão de criar versões próprias para os óculos, uma vez que o software correrá no iPhone emparelhado. Estão previstas tarefas como reservar mesas em restaurantes, pedir transporte, encomendar um café, fazer compras ou comprar bilhetes de cinema, o que Gurman descreve como uma grande oportunidade de monetização da IA para a Apple.

Será necessário um iPhone recente, sem suporte para Android, e os óculos não funcionarão como dispositivo totalmente independente.

Hardware: sem realidade aumentada, mas com mais sensores

Conforme relatado, a primeira versão não terá realidade aumentada, e a interação far-se-á através da Siri, que usará as câmaras para responder a perguntas sobre o que rodeia o utilizador, como identificar edifícios ou traduzir sinais e conversas.

Segundo Gurman, os óculos inteligentes da Apple integrarão várias câmaras, embora os modelos atuais tenham apenas uma ou, no caso dos óculos da Even Realities, que destaca a privacidade como argumento, nenhuma. Além disso, deverão ter maior autonomia e mais sensores. Com o nome interno N50, os protótipos são ligeiramente mais finos do que os Ray-Ban Meta de segunda geração.

A Apple dá também ênfase à qualidade do som, que funcionários da empresa descrevem como líder do setor, com suporte para chamadas telefónicas, reprodução de música e chamadas de áudio FaceTime.

Óculos inteligentes da Samsung, desenvolvidos em colaboração com a Google e a Warby Parker. Mais detalhes aqui.

E a privacidade?

Por poderem captar fotografias e vídeo, óculos com câmara continuam a gerar desconforto em muitas pessoas. Nos protótipos da Apple, uma luz frontal indica a utilização ou o carregamento, e a empresa tem estudado funcionalidades adicionais de privacidade.

Sobre isto, os modelos mais recentes do mercado já tentam dificultar o uso dissimulado da câmara, seja impedindo o seu funcionamento, seja inutilizando os óculos quando a luz é adulterada.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Apple óculos inteligentes

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