O ano novo está a ser o momento para o anúncio do aumento significativo dos preços de muitos bens e serviços.

A Apple está também pronta para atualizar os seus preços e, para quem não tem já garantia, substituir a bateria de um iPhone, Mac ou iPad, vai ficar mais caro.

Foi através do Reddit que a Apple anunciou que, a partir de 1 de março de 2023, a taxa de serviço para substituição de baterias de dispositivos fora da garantia vai aumentar 20 dólares.

Um aumento anunciado

O aumento de preço afetará apenas os clientes que não possuem AppleCare ou ‌AppleCare‌+ para seus dispositivos. Por exemplo, quem tem o AppleCare+, quando a bateria atinge 80% da capacidade, esta é substituída de forma gratuita.

Apesar do anúncio estar associado ao mercado norte-americano, a verdade é que o aumento dos custos vai ser transversal a outras regiões e países, na mesma altura.

Este aumento vai também afetar as baterias de dispositivos fora da garantia, nomeadamente os MacBooks e iPads. Segundo avança o MacRumors, o aumento do preço para um MacBook Air será de 30 dólares e para um MacBook Pro de 50 €. Já para um novo modelo do iPad o aumento será de 20 dólares.

Apple adverte, no entanto, que este aumento está apenas associado aos serviços diretamente numa Apple Store, ou enviados diretamente para a Apple (que é limitado a alguns mercados). Os prestadores de serviços autorizados poderão ter os seus próprios ajustes de preços associados.