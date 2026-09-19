O que é HEIC e porque é que o iPhone usa este formato nas fotografias?

O HEIC é o formato de imagem utilizado por predefinição nos iPhones modernos, permitindo guardar fotografias com boa qualidade e ocupar menos espaço. Mas a compatibilidade limitada pode tornar o JPG uma opção mais prática em algumas situações.

O que é HEIC

HEIC significa High Efficiency Image Container e é o formato de imagem adotado pela Apple para reduzir o espaço ocupado pelas fotografias. Começou a ser utilizado como formato predefinido no iPhone com o iOS 11, em 2017.

Em comparação com o JPG, o HEIC consegue normalmente manter uma qualidade semelhante com ficheiros mais pequenos. Isto significa que pode guardar mais fotografias no mesmo espaço de armazenamento.

A principal vantagem é a eficiência. As câmaras dos iPhones captam fotografias com resoluções cada vez maiores, pelo que reduzir o tamanho dos ficheiros é importante.

Além disso, o HEIC consegue guardar mais informação do que um JPG tradicional, sendo adequado para funcionalidades como HDR, profundidade e outras tecnologias de fotografia computacional.

HEIC vs JPG: qual é a diferença?

O HEIC é geralmente mais eficiente e produz ficheiros mais pequenos. O JPG, por outro lado, tem uma enorme vantagem: é compatível com praticamente todos os dispositivos, programas e sites.

É por isso que pode acontecer uma fotografia tirada no iPhone abrir normalmente no próprio telemóvel, mas não funcionar corretamente num computador ou num serviço online.

HEIC JPG Ficheiros mais pequenos Maior compatibilidade Suporta funcionalidades modernas de imagem Formato universal Mais indicado para armazenamento Mais indicado para partilha

Como converter para JPG

Se uma aplicação ou site não aceitar HEIC, basta converter a fotografia para JPG. Existem ferramentas específicas para esta tarefa, tanto no PC como online.

Também pode evitar o problema directamente no iPhone. Vá a Definições > Câmara > Formatos > Mais compatível. As novas fotografias serão guardadas num formato mais compatível, embora ocupem mais espaço.

Se utiliza sobretudo dispositivos Apple e pretende poupar espaço, não há necessidade de alterar nada. O HEIC é perfeitamente adequado para guardar as suas fotografias.

Se costuma enviar imagens para computadores, sites ou pessoas que utilizam outros sistemas, o JPG pode ser mais conveniente. Não precisa, contudo, de converter toda a sua biblioteca: pode manter os originais em HEIC e converter apenas as fotografias quando for necessário.

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