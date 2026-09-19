O que é HEIC e porque é que o iPhone usa este formato nas fotografias?
O HEIC é o formato de imagem utilizado por predefinição nos iPhones modernos, permitindo guardar fotografias com boa qualidade e ocupar menos espaço. Mas a compatibilidade limitada pode tornar o JPG uma opção mais prática em algumas situações.
O que é HEIC
HEIC significa High Efficiency Image Container e é o formato de imagem adotado pela Apple para reduzir o espaço ocupado pelas fotografias. Começou a ser utilizado como formato predefinido no iPhone com o iOS 11, em 2017.
Em comparação com o JPG, o HEIC consegue normalmente manter uma qualidade semelhante com ficheiros mais pequenos. Isto significa que pode guardar mais fotografias no mesmo espaço de armazenamento.
A principal vantagem é a eficiência. As câmaras dos iPhones captam fotografias com resoluções cada vez maiores, pelo que reduzir o tamanho dos ficheiros é importante.
Além disso, o HEIC consegue guardar mais informação do que um JPG tradicional, sendo adequado para funcionalidades como HDR, profundidade e outras tecnologias de fotografia computacional.
HEIC vs JPG: qual é a diferença?
O HEIC é geralmente mais eficiente e produz ficheiros mais pequenos. O JPG, por outro lado, tem uma enorme vantagem: é compatível com praticamente todos os dispositivos, programas e sites.
É por isso que pode acontecer uma fotografia tirada no iPhone abrir normalmente no próprio telemóvel, mas não funcionar corretamente num computador ou num serviço online.
|HEIC
|JPG
|Ficheiros mais pequenos
|Maior compatibilidade
|Suporta funcionalidades modernas de imagem
|Formato universal
|Mais indicado para armazenamento
|Mais indicado para partilha
Como converter para JPG
Se uma aplicação ou site não aceitar HEIC, basta converter a fotografia para JPG. Existem ferramentas específicas para esta tarefa, tanto no PC como online.
Também pode evitar o problema directamente no iPhone. Vá a Definições > Câmara > Formatos > Mais compatível. As novas fotografias serão guardadas num formato mais compatível, embora ocupem mais espaço.
Se utiliza sobretudo dispositivos Apple e pretende poupar espaço, não há necessidade de alterar nada. O HEIC é perfeitamente adequado para guardar as suas fotografias.
Se costuma enviar imagens para computadores, sites ou pessoas que utilizam outros sistemas, o JPG pode ser mais conveniente. Não precisa, contudo, de converter toda a sua biblioteca: pode manter os originais em HEIC e converter apenas as fotografias quando for necessário.
Leia também: