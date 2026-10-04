O iPhone tem um código de cores que muitos utilizadores desconhecem

O iPhone utiliza diferentes indicadores visuais para mostrar ao utilizador quando determinadas funções estão ativas, entre pontos coloridos e indicadores associados a atividades em curso. Saiba o que significa cada cor, de modo a não estranhar da próxima vez que aparecer.

Há pequenos detalhes no iOS que podem passar despercebidos até ao dia em que aparecem inesperadamente no ecrã do iPhone. De facto, é possível que já tenha sido surpreendido pelos ícones de estado, que a Apple utiliza para informar o utilizador sobre o acesso à câmara e ao microfone ou sobre determinadas funções que estão em execução.

Importa ressalvar que nem todas as cores representam um alerta de privacidade e a apresentação pode variar consoante o modelo do iPhone e a versão do iOS.

Um círculo preenchido a laranja ou verde é para a privacidade

A Apple apresenta um indicador laranja redondo quando uma aplicação está a utilizar o microfone do iPhone. Caso esteja ativada a opção de acessibilidade “Distinguir sem cor”, este indicador pode ser apresentado como um quadrado laranja em vez de um círculo preenchido.

Por sua vez, o indicador verde redondo significa que uma aplicação está a utilizar a câmara ou, em simultâneo, a câmara e o microfone. Ambos os indicadores foram integrados para evidenciar o acesso das aplicações a componentes particularmente sensíveis do equipamento.

Ao iniciar uma atividade, o iPhone apresenta a cor acompanhada pelo ícone correspondente, mas o ícone desaparece pouco depois e mantém-se apenas a cor enquanto a atividade estiver em curso.

Vermelho, azul e verde indicam atividades em curso

Além dos pontos de privacidade, o iOS utiliza indicadores na parte superior do ecrã, normalmente a envolver o relógio, para identificar sessões e atividades que estão a decorrer. A marca associa o vermelho à gravação do ecrã, permitindo perceber que o conteúdo apresentado no iPhone está naquele momento a ser gravado, e o azul à navegação, quando o iPhone está a fornecer indicações passo a passo.

O verde pode aparecer associado a uma chamada telefónica em curso, FaceTime ou quando o iPhone está a funcionar como hotspot pessoal.

Este indicador de atividade verde não deve ser confundido com o pequeno círculo verde preenchido associado à privacidade, que, como referimos, assinala a utilização da câmara ou da câmara e do microfone por uma aplicação.

Cores informam sobre a atividade do iPhone

Estes indicadores representam uma forma simples e rápida de o iOS comunicar o que está a acontecer no dispositivo. Assim sendo, uma cor inesperada no topo do iPhone não deve ser logo interpretada como sinal de que alguém está a aceder ao equipamento, podendo os detalhes sobre cada ícone e cor ser consultados na página oficial da Apple.