O iPhone 14 está prestes a chegar, faltando já apenas 1 semana para que seja apresentado pela Apple. Este novo smartphone terá um leque de novidades, mas que ainda estão em segredo e com acesso limitado a poucas pessoas.

Mesmo com este secretismo associado, surgiram alguns rumores e ideias. É precisamente com esta informação que foram criados os primeiros clones do iPhone 14, que agora já podem ser comprados nas lojas online na China.

Será que o iPhone 14 já chegou à China?

Na verdade, esta é uma situação que se repete todos os anos, junto à data de lançamento do novo iPhone pela Apple. Reunido a informação que circula sobre este smartphone, são criados clones e (supostas) cópias, que rapidamente são colocadas à venda e que parecem atrair muitos compradores.

Assim, este ano não é diferente e surgem agora as primeiras propostas dos clones do iPhone 14, com tudo o que se pensa conhecer. São smartphones que imitam de forma quase perfeita o desenho criado e com todos os pormenores, como a suposta mudança no notch.

Clones do smartphone da Apple à venda

É precisamente aqui que parece estar a novidade, segundo o que estas cópias do iPhone 14 apresentam, nas versões que estão por agora à venda na China. Esta tem nestes clones a dupla presença, como se pensa vir a ser o design final deste novo smartphone da Apple.

Outra cópia, que demostra o grau de empenho e sofisticação destas cópias, é a do sistema operativo usado. Sempre baseada no Android, imita em muitos elementos o iOS e em especial a versão 16 que deverá ser lançada no mesmo dia em que a Apple revelar as suas novidades.

Cópias falsas que parecem vender bem

Se na verdade muitos dos que compram estas cópias do iPhone 14 sabem que estão a ter acesso a algo falso, há muitos outros que são simplesmente enganados. Julgam estar a comprar o iPhone 14, mas na verdade estão a ter acesso a uma cópia falsa, imperfeita e que na verdade pode até ser bem diferente do modelo final.

Resta então esperar pelo dia 7, quando a Apple vai revelar ao mundo a versão final do iPhone 14, nos seus diferentes modelos. Provavelmente muito do que tem sido revelado não vai chegar e assim estas cópias rapidamente vão ficar desatualizadas, bem longe do desenho real.