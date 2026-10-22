O ecrã do iPhone Duo afunda com o dedo? Há um detalhe que ninguém esperava

A Apple conseguiu conseguiu eliminar o vinco central do iPhone Duo que há anos incomoda os utilizadores deste formato. A superfície parece totalmente lisa quando aberta, cumprindo a obsessão da marca pela estética limpa. No entanto, os primeiros testes revelam uma contrapartida que está a gerar discussão: a área da dobradiça afunda ao toque e parece mole quando pressionada com o dedo.

Os relatos surgiram na rede social Weibo através do conhecido leaker Kang e ganharam tração após serem partilhados por Ice Universe com vídeos demonstrativos. Ao passar o dedo com ligeira pressão sobre a linha de dobra, o painel cede de forma visível e chega a criar pequenas rugas temporárias na película superficial. Embora o material volte à forma original assim que o dedo é retirado, a sensação ao tato levanta dúvidas imediatas sobre a durabilidade a longo prazo.

O mistério do vidro flexível e a falta de suporte rígido

Várias unidades do dispositivo foram testadas e apresentaram o mesmo comportamento, o que afasta a hipótese de estarmos perante um lote defeituoso isolado. O fenómeno parece resultar diretamente da solução de engenharia adotada para esconder a dobra. Sem uma estrutura rígida imediatamente por baixo da zona de articulação, o painel OLED e a sua camada protetora ficam suspensos sobre o mecanismo da dobradiça, deixando essa faixa sensivelmente mais maleável do que o restante corpo rígido do ecrã.

Especialistas da indústria apontam para a utilização de vidro ultrafino de espessura variável, tecnologia desenvolvida em parceria com fabricantes de vidro como a Corning. Este conceito aplica uma lâmina extremamente fina no eixo central para permitir a curvatura sem esforço nem marcas, mantendo as laterais mais espessas para assegurar robustez estrutural. O reverso da medalha desta abordagem é evidente: no centro, onde a espessura é mínima, perde-se a resistência à pressão mecânica direta.

BREAKING！A shocking new discovery about the iPhone Duo’s foldable display! According to Weibo user Kang, the screen around the iPhone Duo’s crease is surprisingly SOFT to the touch. When pressed with a finger, the surface can even develop visible WRINKLES! This is something we’ve never seen mentioned in previous reviews of foldable phones. Even more interesting, Kang claims this behavior is common across multiple units. Could this be related to Apple’s rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), with a thinner central folding region and thicker surrounding areas? If so, Apple may have adopted a radically different approach to managing stress around the fold. The engineering behind this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video) — Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026

Rugas temporárias ou dor de cabeça no futuro?

A grande questão que se coloca agora prende-se com a resposta do material ao desgaste diário, sobretudo em gestos contínuos de escrita por swipe ou em jogos com comandos virtuais sobre o centro do telefone. Se a película de proteção do ecrã interno for facilmente substituível em assistência técnica oficial, o problema visual poderá ter solução rápida caso as marcas fiquem vincadas. Ainda assim, para um equipamento de topo, a cedência ao toque vai certamente estranhar a quem espera a solidez típica dos ecrãs convencionais.

Resta aguardar pela chegada em massa do modelo às mãos dos utilizadores para perceber se esta maleabilidade se traduz em avarias prematuras ou se passa apenas por uma característica inevitável de fabrico. Até ao momento, não existem declarações oficiais sobre o tema, mas o comportamento do ecrã já promete ser um dos pontos mais escrutinados nos testes de resistência intensivos que se avizinham.

A transição para os dobráveis continua a exigir cedências mecânicas complexas, mesmo para quem demorou anos a entrar no segmento para tentar aperfeiçoar a tecnologia. Veremos se a ausência de um vinco ótico compensa a sensação tátil de um ecrã que afunda a meio.