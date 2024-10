O caso do ladrão quase esperto que foi apanhado pela tecnologia

O caso é bem ao estilo americano. Um ladrão viu a oportunidade perfeita para roubar um carro, enquanto a condutora fazia um teste de alcoolemia. Dentro da viatura estava um iPhone da condutora, mas o equipamento foi lançado pela janela fora. Pouco tempo depois, a tecnologia acabou por fazer o resto do trabalho e o larápio foi preso, após perseguição.

Um ladrão quase esperto

Não é possível inventar este cenário. Um ladrão acreditou ter visto a janela certa para roubar um Lincoln Navigator, quando a proprietária foi parada pela polícia para um teste de alcoolemia. A mulher saiu do carro e o agente não prestou atenção ao veículo. Oportunidade perfeita.

Kyle Vanwert, de 39 anos, estava sentado num banco de uma paragem de autocarro perto do local onde a polícia mandou parar uma mulher que conduzia o SUV.

Segundo informações, o agente acreditava que a mulher estava em excesso de velocidade, pelo que a mandou parar e iniciou os procedimentos comuns, pediu os documentos, analisou o ambiente, solicitou que saísse da viatura e procedeu ao teste de sobriedade, perto da viatura policial. Vanwert viu a mulher a afastar-se do carro e esgueirou-se para trás do veículo, acabando por saltar para trás do volante e fugir.

Mal sabia ele que a tecnologia estava prestes a levá-lo à prisão, pois os pertences da mulher, incluindo vários aparelhos eletrónicos, ainda estavam no carro.

Mas o ladrão desfez-se do telefone da mulher

A mulher disse ao agente que dentro do carro estavam os seus dispositivos, com a localização ativa (através da rede Encontrar, ou Find My). Assim, recorrendo a esta tecnologia, os agentes conseguiram determinar a localização do seu iPhone. O telemóvel foi deixado no banco do passageiro da frente, pelo que a polícia conseguiu dirigir-se para o local indicado pela aplicação.

Quando os agentes chegaram a Apple Valley, encontraram o iPhone no chão, aparentemente porque o ladrão sabia que podia ser localizado utilizando o smartphone.

Há um trunfo na manga... nas chaves, melhor dizendo!

O arsenal de localização da mulher não se ficou pelo iPhone. Ela havia também colocado um AirTag nas chaves do carro. Ainda dentro da ignição, as chaves do carro revelaram novamente a localização do veículo, pelo que, utilizando a aplicação Encontrar (Find My), a mulher conseguiu indicar aos agentes de Saint Paul a rua exata onde estava o seu veículo.

Quando chegaram ao local, os agentes avistaram o SUV e começaram a persegui-lo, acabando por conseguir parar o veículo e levar o ladrão sob custódia. O Lincoln Navigator foi devolvido intacto ao proprietário e a mulher fugiu sem ser acusada de condução sob o efeito de álcool.

Os equipamentos da Apple tornaram-se dispositivos indispensáveis para os proprietários de automóveis, especialmente porque partilham a sua localização com os próprios na aplicação Encontrar (Find My). O AirTag é um dispositivo em forma de moeda que transmite a sua localização ligando-se a iPhones próximos. Não tem uma ligação à Internet incorporada, mas pode ligar-se à Internet, anonimamente, via Bluetooth, pelos iPhones circundantes, para enviar a sua localização ao proprietário.

O proprietário pode ver a localização do localizador na aplicação Encontrar (Find My), pelo que, desde que exista um iPhone próximo, o AirTag pode dizer ao proprietário onde se encontra e atualizar a sua localização quase em tempo real.

A polícia também recomendou que os proprietários de automóveis comprem AirTags e os coloquem dentro dos seus veículos, uma vez que estes dispositivos podem aumentar as hipóteses de recuperar um carro roubado antes que seja demasiado tarde. A polícia alerta que os proprietários liguem para o 112 quando derem pela falta do veículo e que evitem perseguir o ladrão por conta própria.