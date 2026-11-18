Depois dos relatos de ecrãs partidos nas primeiras unidades do iPhone Duo, a Apple enfrenta agora uma onda de queixas bem diferente com o lançamento do MacBook Pro PROLED. Desta vez, não há falhas de fabrico visíveis nem teclas presas. O problema reside na reação física de vários compradores ao novo painel, com relatos de mal-estar logo após as primeiras sessões de utilização.

Em fóruns como o Reddit, multiplicam-se os testemunhos de utilizadores que descrevem tonturas, náuseas, dores de cabeça e uma estranha sensação de desorientação. O desconforto atinge tal intensidade em determinados casos que trabalhar no computador se torna inviável, levando vários clientes a devolver o portátil às lojas poucos dias depois da compra.

Culpa está na modulação PWM de baixa frequência

Na origem desta intolerância está o método usado para gerir a luminosidade do ecrã PROLED. O painel recorre à modulação por largura de impulso, mais conhecida por PWM, operando numa frequência relativamente baixa que varia entre os 240 Hz e os 480 Hz consoante o brilho selecionado.

Em termos práticos, o ecrã pisca centenas de vezes por segundo para simular níveis de brilho mais baixos sem alterar a voltagem dos píxeis. A maioria das pessoas não deteta esta oscilação constante, mas quem tem maior sensibilidade visual acaba por sofrer fadiga ocular aguda e vertigens em poucos minutos.

Porque é que o MacBook Pro afeta mais do que iPhone

Curiosamente, tanto o iPhone 18 Pro como os iPad equipados com painéis OLED aplicam sistemas PWM idênticos sem desencadear tantas reações adversas. A diferença está na dimensão da superfície luminosa e no tipo de tarefas realizadas num computador portátil.

@georgechrc @romlib_ @SebAaltonen You can’t disable PWM, it’s how the display dims… Even the "PWM smoothing" toggle on iPhone is mostly theatre and makes no noticeable difference. They need to increase the PWM frequency, which is costly, and rely more on current dimming, which can sacrifice color accuracy. — Rush8 (@SalientRush2) November 11, 2026

No telemóvel, as interações são curtas e o olhar desvia-se frequentemente do ecrã. Já num MacBook Pro, o painel ocupa uma fatia considerável do campo de visão durante horas seguidas de leitura, escrita ou edição, potenciando o desgaste provocado pela cintilação de baixa frequência.

Ao contrário de várias marcas concorrentes que já integram modos de redução de cintilação nas definições do sistema, a Apple não incluiu qualquer ajuste no macOS para suavizar o efeito do PWM. Sem uma alternativa por software para contornar esta limitação física do painel, a devolução do equipamento acaba por ser a única solução para os utilizadores afetados.