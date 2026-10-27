Novo MacBook Pro de 14″ com M6: mais IA e até 24 horas de bateria

A Apple já tem o sucessor do MacBook Pro de 14 polegadas pronto para as lojas. O novo coração do portátil chama-se M6, e promete mais desempenho gráfico, mais capacidade para Inteligência Artificial (IA) e uma autonomia de até 24 horas.

A Apple desvendou o novo modelo, que mantém o ADN da gama profissional, mas aposta fortemente na aceleração de tarefas de IA. O novo MacBook Pro de 14 polegadas vai estar disponível em preto sideral e prateado, com pré-encomendas a abrir já amanhã, dia 28 de outubro, e chegada às lojas marcada para 6 de novembro.

M6: mais dois núcleos e muita IA

O novo chip traz um CPU de 12 núcleos e um GPU também de 12 núcleos, ou seja, mais dois em cada face da moeda face à geração anterior. Segundo a Apple, isto traduz-se em:

Até 30% mais desempenho gráfico face ao M5;

desempenho gráfico face ao M5; Até 25% de melhoria em determinadas tarefas de IA;

em determinadas tarefas de IA; Dois Neural Engines de 16 núcleos, até 1,9x mais rápidos que os da geração anterior em tarefas específicas.

O GPU conta com aceleradores neuronais em cada núcleo e um motor de ray tracing de terceira geração, ajudando em renderização 3D, edição de imagem e execução de modelos de linguagem.

Em memória, a configuração base fica pelos 16 GB de memória unificada, com opção até 32 GB e largura de banda até 170 GB/s.

Bateria de 24 horas e ligações mais rápidas

Apesar da subida de performance, a Apple anuncia até 24 horas de autonomia, valor que vai depender da utilização e da configuração escolhida. Quando a bateria apertar, o carregamento rápido recupera 50% em cerca de 30 minutos, desde que se use um adaptador USB-C compatível, como o de 96 W.

Na conectividade, a grande novidade é a chegada do Wi-Fi 7 e do Bluetooth 6. Em termos de portas, o portátil inclui:

3 portas Thunderbolt 4;

HDMI;

MagSafe 3;

Leitor de cartões SDXC;

Entrada para auscultadores.

Além disso, é possível ligar até dois monitores externos.

Ecrã e equipamento

O ecrã Liquid Retina XDR mantém 1600 nits de brilho máximo em HDR e contraste de 1 000 000:1, estando disponível com vidro com nanotextura para reduzir reflexos.

Além disso, o novo MacBook Pro chega com uma câmara Center Stage de 12 MP, três microfones e um sistema de seis altifalantes com áudio espacial.

macOS 27 Golden Gate e a Siri AI

O portátil chega com o macOS 27 Golden Gate, reforçando a aposta da Apple na IA. A nova Siri AI consegue usar o contexto pessoal do utilizador para responder a pedidos e passa a estar integrada com o Spotlight. No Safari, há organização automática de separadores e alertas para alterações em páginas web.

A Siri AI está em fase beta no macOS 27.2, e a disponibilidade de algumas funcionalidades depende do idioma e da região. Segundo a Apple, existe suporte em português.

Preço e disponibilidade

O novo MacBook Pro com M6 estará disponível para reserva a partir das 17h10 de amanhã, dia 28 de outubro, com disponibilidade prevista para a próxima semana, no dia 6 de novembro.

O preço começa nos 4003,19 euros, a que acrescem 165 euros com o ecrã de nanotextura.