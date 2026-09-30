Novo líder da Apple quer lançar produtos mais depressa e com maior frequência

Ainda a aquecer o lugar, o novo diretor-executivo da Apple quer acelerar o desenvolvimento de produtos e reduzir a dependência dos eventos de primavera e outono, numa reestruturação que inclui cortes de pessoal e de custos.

Antigo vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, John Ternus assumiu a liderança da empresa no início deste mês, sucedendo a Tim Cook, que já tinha anunciado a saída após 15 anos no cargo. Passadas poucas semanas, a Bloomberg indica que o novo diretor-executivo pretende reformular o funcionamento da empresa para a tornar mais rápida e mais enxuta, com maior enfoque na engenharia.

De acordo com a Bloomberg, com base em fontes não identificadas, John Ternus tem transmitido internamente que a Apple precisa de avançar com mais rapidez e de experimentar mais para se manter competitiva na era da Inteligência Artificial (IA). Esta evolução passaria por depender menos do calendário fixo de primavera e outono, e apresentar novos produtos ao longo do ano.

Apesar da intenção, tendo em conta que as práticas de desenvolvimento da empresa estão muito enraizadas, a mudança poderá demorar anos, não sendo provável que vejamos mais lançamentos de iPhone fora do ciclo habitual em breve.

Conforme vem sendo adiantado por vários rumores, a Apple deverá apresentar o iPhone 18, o iPhone 18e e o iPhone Air 2 na próxima primavera.

Menos camadas hierárquicas e cortes de custos

O agora diretor-executivo pretende reduzir as camadas entre a gestão de topo e os engenheiros, o que implica eliminar alguns cargos de gestão intermédia. Nas últimas duas semanas, a Apple dispensou vários gestores de programas de engenharia do grupo de hardware, que tiveram apenas algumas semanas para encontrar outras funções na empresa.

Registaram-se ainda pequenos cortes nas equipas da Siri, dos Vision Pro, de software de IA e do Fitness+, conforme informámos, e há trabalhadores que antecipam novos despedimentos até ao final do ano ou no início do próximo. Alguns aumentos de orçamento previstos para 2027 foram também reduzidos.

De facto, na altura em que liderava a engenharia de hardware, Ternus defendia que a Apple devia contratar menos pessoas, exigir mais aos engenheiros já contratados e reduzir o excesso de estrutura organizacional. Agora, paralelamente a esta reestruturação, procura, juntamente com Eddy Cue e o diretor financeiro Kevan Parekh, novas fontes de receita.