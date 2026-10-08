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Novo iPhone 18 Pro já está a perder a cor? O pesadelo voltou aos modelos da Apple

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O lançamento dos modelos mais caros da Apple parecia correr bem, mas as queixas não tardaram a surgir. Dezenas de compradores começaram a partilhar fotografias do iPhone 18 Pro e Pro Max com uma degradação prematura no revestimento exterior. Em poucos dias de utilização normal, a tonalidade do chassis começou a desvanecer-se visivelmente.

Defeito à vista nos novos topos de gama

As falhas concentram-se sobretudo em duas cores específicas deste alinhamento, o novo tom Bordeús e a variante em Preto. Os utilizadores relatam que as zonas em torno do módulo traseiro das câmaras fotográficas perdem a intensidade original do pigmento. Este comportamento inesperado no acabamento de topo deixa marcas desiguais que contrastam com o resto do corpo metálico do equipamento.

A situação não é propriamente inédita para quem acompanha os lançamentos da marca americana ano após ano. Em 2025, vários lotes do iPhone 17 enfrentaram um cenário quase idêntico com a cor Laranja Cósmico, o que gerou forte descontentamento inicial. Na altura muitos pensavam tratar-se de uma falha pontual de controlo de qualidade, mas o problema teima em reaparecer na geração seguinte.

Is this discoloration around the camera lens rings normal on my new 18pm
byu/Low_Midnight_2601 iniphone18pro

Mistério da perda de cor à volta das câmaras

A distribuição das anomalias tem gerado bastante debate técnico entre os lesados em comunidades como o Reddit. As imagens mostram que o desgaste surge exatamente no relevo onde encaixam as lentes, sem sinais de quedas, riscos provocados por chaves ou uso de capas agressivas. Trata-se puramente de uma alteração no tratamento químico e na fixação da tinta na estrutura do telefone.

Até agora nenhuma explicação técnica isolou a causa definitiva para esta reação nos materiais. Especula-se em vários portais especializados sobre uma sensibilidade invulgar à radiação solar ultravioleta ou a compostos químicos presentes na transpiração das mãos. Ainda assim, existem muitos equipamentos do mesmo lote sujeitos a condições idênticas que continuam perfeitamente intactos.

Discoloration on burgundy
byu/Ambitious_Pain3012 iniphone18pro

Este detalhe afasta a hipótese de uma falha estrutural generalizada em todas as unidades colocadas nas lojas. O cenário aponta antes para lotes fabris com tolerâncias de anodização ou pintura fora dos padrões exigidos para esta gama de preços. Trata-se de uma lotaria desagradável para quem investe valores expressivos num smartphone deste patamar e espera durabilidade condizente.

A Apple mantém para já silêncio institucional sobre estes relatos e não emitiu qualquer esclarecimento oficial. No episódio semelhante ocorrido no ano anterior, o fabricante acabou por assumir o defeito de fabrico e substituiu os equipamentos abrangidos ao abrigo da garantia legal. Quem detetar alterações deste género na pintura do seu dispositivo deve acionar de imediato o processo de suporte oficial.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
cor iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max

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  1. Avatar de David
    David

    Toda a gente usa uma capa logo não vejo o problema

    Responder
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