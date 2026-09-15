Novo firmware dos AirPods traz equalizador. Veja como ajustar o seu som
O iOS 27 traz uma série de novidades muito interessantes e que ajudam a refinar a experiência de utilização dos AirPods. Uma das novidades é o aparecimento do equalizador. Veja como usar.
A Apple disponibilizou uma atualização para os AirPods Pro 3 e outros modelos, preparando-os para as novas funcionalidades do iOS 27.
A atualização chega com a versão 9A348 e acompanha o lançamento do novo sistema operativo do iPhone. O firmware está disponível para os AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 e AirPods 4.
Os AirPods 5 também terão suporte quando chegarem às lojas, ainda esta semana.
O que muda com a atualização?
O novo firmware acrescenta compatibilidade com várias novidades do iOS 27:
- Equalização personalizada, para ajustar o som;
- Siri com inteligência artificial, mediante utilização de um iPhone compatível;
- Localização precisa através do Apple Watch;
- Suporte para GymKit;
- Definições dos AirPods redesenhadas.
A disponibilidade depende do modelo. Como tal, algumas funcionalidades são exclusivas dos AirPods Pro 3.
Como instalar?
A instalação decorre automaticamente em segundo plano. A Apple não disponibiliza uma opção para iniciar manualmente a atualização, mas fornece instruções para garantir as condições necessárias à instalação.
Atualizar o firmware dos AirPods ou AirPods Pro
- Certifique-se de que o iPhone, iPad ou Mac está atualizado para a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS e de que o Bluetooth está ligado.
- Certifique-se de que os AirPods estão ligados através de Bluetooth ao iPhone, iPad ou Mac.
- Ligue o iPhone, iPad ou Mac a uma rede Wi-Fi.
- Ligue a caixa de carregamento à fonte de alimentação.
- Coloque os AirPods na caixa de carregamento e feche a tampa. Mantenha a tampa da caixa de carregamento fechada e mantenha os AirPods dentro do alcance do Bluetooth do iPhone, iPad ou Mac.
- Aguarde pelo menos 30 minutos para que o firmware seja atualizado.
- Abra a tampa da caixa de carregamento para voltar a ligar os AirPods ao iPhone, iPad ou Mac.
- Verifique a versão do firmware novamente.
Se continuar a não conseguir atualizar o firmware, reponha os AirPods e tente atualizar o firmware novamente.
Com esta versão, os modelos abrangidos ficam preparados para tirar partido das funcionalidades compatíveis do iOS 27.