Novo firmware dos AirPods traz equalizador. Veja como ajustar o seu som

O iOS 27 traz uma série de novidades muito interessantes e que ajudam a refinar a experiência de utilização dos AirPods. Uma das novidades é o aparecimento do equalizador. Veja como usar.

A Apple disponibilizou uma atualização para os AirPods Pro 3 e outros modelos, preparando-os para as novas funcionalidades do iOS 27.

A atualização chega com a versão 9A348 e acompanha o lançamento do novo sistema operativo do iPhone. O firmware está disponível para os AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods Max 2 e AirPods 4.

Os AirPods 5 também terão suporte quando chegarem às lojas, ainda esta semana.

O que muda com a atualização?

O novo firmware acrescenta compatibilidade com várias novidades do iOS 27:

Equalização personalizada , para ajustar o som;

, para ajustar o som; Siri com inteligência artificial , mediante utilização de um iPhone compatível;

, mediante utilização de um iPhone compatível; Localização precisa através do Apple Watch ;

; Suporte para GymKit ;

; Definições dos AirPods redesenhadas.

A disponibilidade depende do modelo. Como tal, algumas funcionalidades são exclusivas dos AirPods Pro 3.

Como instalar?

A instalação decorre automaticamente em segundo plano. A Apple não disponibiliza uma opção para iniciar manualmente a atualização, mas fornece instruções para garantir as condições necessárias à instalação.

Atualizar o firmware dos AirPods ou AirPods Pro Certifique-se de que o iPhone, iPad ou Mac está atualizado para a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS e de que o Bluetooth está ligado. Certifique-se de que os AirPods estão ligados através de Bluetooth ao iPhone, iPad ou Mac. Ligue o iPhone, iPad ou Mac a uma rede Wi-Fi. Ligue a caixa de carregamento à fonte de alimentação. Coloque os AirPods na caixa de carregamento e feche a tampa. Mantenha a tampa da caixa de carregamento fechada e mantenha os AirPods dentro do alcance do Bluetooth do iPhone, iPad ou Mac. Aguarde pelo menos 30 minutos para que o firmware seja atualizado. Abra a tampa da caixa de carregamento para voltar a ligar os AirPods ao iPhone, iPad ou Mac. Verifique a versão do firmware novamente. Se continuar a não conseguir atualizar o firmware, reponha os AirPods e tente atualizar o firmware novamente.

Com esta versão, os modelos abrangidos ficam preparados para tirar partido das funcionalidades compatíveis do iOS 27.