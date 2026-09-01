Novo diretor-executivo da Apple acaba de dizer olá ao mundo (literalmente)
John Ternus assumiu hoje o cargo de diretor-executivo da Apple e, a par disso, estreou-se no X. O novo responsável máximo da gigante de Cupertino criou uma conta pública na rede social e publicou a sua primeira mensagem, naquele que é também um dos primeiros sinais da nova era da Apple.
Oficialmente à frente da Apple, John Ternus decidiu marcar o início desta nova fase nas redes sociais. O novo diretor-executivo criou uma conta pública no X, algo que não tinha feito anteriormente, e publicou a primeira mensagem para se apresentar ao mundo.
A estreia foi simples, com Ternus a dizer olá aos utilizadores da plataforma. Apesar de ser um gesto pequeno, a criação da conta ganha particular relevância por acontecer no dia em que inicia funções como líder da Apple.
hello
— John Ternus (@johnternus) September 1, 2026
Até agora, Ternus manteve uma presença pública bastante discreta, sem uma conta pessoal conhecida nas principais redes sociais.
Assim sendo, a nova conta no X representa uma mudança na forma como o executivo poderá comunicar diretamente com o público.
Com uma longa carreira na Apple e uma forte ligação à área de engenharia de hardware, John Ternus terá pela frente vários desafios, de entre eles a evolução da Inteligência Artificial, o futuro da Siri e a próxima geração de produtos da empresa.
Tim Cook continua na Apple
A mudança na liderança da Apple acontece com uma alteração no papel de Tim Cook. Depois de 15 anos como diretor-executivo, o sucessor de Steve Jobs vai ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da empresa.
A sua conta no X também foi atualizada para refletir a nova função, com Cook a continuar ligado à Apple e à sua liderança estratégica.
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Neste artigo: Apple, John Ternus, X