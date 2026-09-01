Novo diretor-executivo da Apple acaba de dizer olá ao mundo (literalmente)

John Ternus assumiu hoje o cargo de diretor-executivo da Apple e, a par disso, estreou-se no X. O novo responsável máximo da gigante de Cupertino criou uma conta pública na rede social e publicou a sua primeira mensagem, naquele que é também um dos primeiros sinais da nova era da Apple.

Oficialmente à frente da Apple, John Ternus decidiu marcar o início desta nova fase nas redes sociais. O novo diretor-executivo criou uma conta pública no X, algo que não tinha feito anteriormente, e publicou a primeira mensagem para se apresentar ao mundo.

A estreia foi simples, com Ternus a dizer olá aos utilizadores da plataforma. Apesar de ser um gesto pequeno, a criação da conta ganha particular relevância por acontecer no dia em que inicia funções como líder da Apple.

Até agora, Ternus manteve uma presença pública bastante discreta, sem uma conta pessoal conhecida nas principais redes sociais.

Assim sendo, a nova conta no X representa uma mudança na forma como o executivo poderá comunicar diretamente com o público.

Com uma longa carreira na Apple e uma forte ligação à área de engenharia de hardware, John Ternus terá pela frente vários desafios, de entre eles a evolução da Inteligência Artificial, o futuro da Siri e a próxima geração de produtos da empresa.

Tim Cook continua na Apple

A mudança na liderança da Apple acontece com uma alteração no papel de Tim Cook. Depois de 15 anos como diretor-executivo, o sucessor de Steve Jobs vai ocupar o cargo de presidente do conselho de administração da empresa.

A sua conta no X também foi atualizada para refletir a nova função, com Cook a continuar ligado à Apple e à sua liderança estratégica.

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