Nova “fuga de informação” diz que Apple irá lançar os AirPods 3 no evento ‘Unleashed’

Os auscultadores AirPods 3 serão, provavelmente, o produto Apple com mais rumores em cima da sua hipotética existência. Há mais de dois anos que este D. Sebastião está para chegar. Assim, anunciado um novo evento, o 'Unleashed', que deverá ser dedicado aos novos MacBooks Pro com o SoC M1X, abre-se mais uma oportunidade do lançamento dos novos AirPods, segundo as "fugas de informação".

Este leak foi partilhado na rede social chinesa Weibo. Será que é desta que chegam os AirPods de terceira geração?

A Apple anunciou ontem o seu evento de outubro para o próximo dia 18. Apelidado de 'Unleashed', esta apresentação terá lugar no Steve Jobs Theater no Apple Park na Califórnia. Apesar do foco serem os novos MacBooks Pro equipados com o poderoso SoC M1X, outros produtos poderão ter também a oportunidade de apresentação.

Segundo o leaker @PandaisBald, que usou a plataforma Weibo, a Apple vai lançar o novo AirPods 3 com os novos Macs na próxima semana. Esta conta relatou com precisão o lançamento do iPad 9 durante o evento “California Streaming” no mês passado, mas não tem nenhum outro apontamento desta natureza.

AirPods 3: O aspeto já sabemos, imaginamos uns AirPods Pro

Do que se tem veiculado um pouco por todo o lado, estes AirPods 3 terão um aspeto próximo ao modelo AirPods Pro, mas sem as pontas de silicone que fazem o vácuo no canal auditivo. Segundo os rumores anteriores, estes novos auscultadores terão uma extremidade mais curta.

Embora se pareçam com os AirPods Pro, os AirPods 3 não terão alguns recursos premium, dos seus irmãos mais velhos. Assim, não terão Cancelamento Ativo de Ruído e Modo de Transparência. Isso significa que estes novos auscultadores terão um design diferente, com algumas melhorias de desempenho e conectividade, mas com poucos recursos novos.

O Leaker Max Weinbach partilhou no seu Twitter que o estojo de carregamento dos auscultadores sem fio da Apple deve receber uma bateria cerca de “20% maior em comparação com a segunda geração”.

Ainda sobre a caixa, que é a fonte de alimentação dos auscultadores, além de uma bateria maior, continuará com o recurso de carregamento sem fio padrão, a porta Lightning.

Por fim, o preço. Este deverá estar acima dos AirPods 2 e abaixo dos AirPods Pro. Será um meio-termo para a Apple evoluir a sua linha de auscultadores.