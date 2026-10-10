Ninguém quer o iPhone 18 Pro? Apple abranda a produção deste smartphone

A linha de montagem da Apple sofreu um corte inesperado. Informações dos fornecedores da Ásia revelam que a Apple deu ordens para reduzir o fabrico de componentes do iPhone 18 Pro e do iPhone 18 Pro Max entre 15% e 20%. O ajuste contrasta com os volumes planeados em setembro, altura em que os modelos de topo chegaram às lojas.

iPhone 18 Pro cai após corrida às lojas falhar

Os dados recolhidos junto dos parceiros de fabrico confirmam que a procura inicial ficou bastante aquém das previsões. Com a liderança a acompanhar de perto as métricas de ativação deste ciclo, os fornecedores admitem que o ritmo de encomendas caiu face ao registado no mesmo período do ano passado. A medida afeta em simultâneo os dois equipamentos mais caros da nova gama e lança dúvidas imediatas sobre o comportamento das vendas deste trimestre.

Preços elevados e a crise da memória RAM

O principal travão dos consumidores reside no bolso. A inflação nas tabelas oficiais fez-se sentir em força este ano, com o modelo base do iPhone 18 Pro a subir cerca de 150 euros para lá dos 1400 euros, empurrando as versões intermédias para valores proibitivos. Esta escalada resulta dos custos de produção, em particular da valorização da RAM e do armazenamento, que sofreram aumentos entre 30% e 40% devido à corrida aos componentes para a IA.

Outro detalhe pesa no abrandamento do mercado. Rivais diretos como a Samsung também foram obrigados a rever em baixa o fabrico de equipamentos na ordem dos 20% a 30%, provando que o consumo de topos de gama arrefeceu. O utilizador pensa duas vezes antes de trocar de aparelho quando a fatura final sobe centenas de euros sem que o salto visual seja evidente face ao ano anterior.

Calendário alterado e a sombra do antecessor

A estratégia comercial de 2026 complicou ainda mais as contas nas lojas. Ao contrário do habitual, a Apple decidiu guardar o iPhone 18 base para a primavera de 2027, mantendo a geração anterior como porta de entrada e deixando o arranque de setembro apenas nas mãos dos modelos Pro. Sem uma opção equilibrada de entrada na nova geração, o volume global de compradores encolheu nas primeiras semanas de venda.

Há também o efeito de saturação direta do mercado. Quem comprou o iPhone 17 Pro tem nas mãos um equipamento rápido, competente e esteticamente idêntico, sem qualquer motivo para voltar a gastar dinheiro meses depois. A abertura de diafragma na câmara traseira é um feito técnico interessante, mas não convence a maioria dos utilizadores.

O impacto deste corte já começou a mexer nos mercados financeiros, com as ações da Apple a desvalorizarem em Wall Street à espera dos resultados do trimestre. Resta ver se a marca vai manter este abrandamento na produção durante novembro ou se a aproximação da época natalícia consegue absorver o stock existente.