Nem a Apple aguenta a conta da IA: cortes de orçamento atingem em cheio

O entusiasmo com ferramentas de IA parecia não ter limites na Apple, mas a realidade dos custos bateu à porta. Em outubro, a administração puxou o travão de mão e cortou o teto diário autorizado para várias equipas de engenharia de 300 dólares para 200 dólares. Quem passa os dias a escrever código, a testar software ou a caçar bugs já sente a diferença no ritmo de trabalho, sobretudo quando recorre a modelos pesados para acelerar entregas.

O fim da festa dos tokens ilimitados

A medida não vai ficar por aqui e o cenário desenhado internamente aponta para uma disciplina orçamental ainda mais apertada. Algumas equipas técnicas preparam-se para ver o limite diário descer até aos 100 dólares, enquanto departamentos fora da engenharia enfrentam cortes drásticos. Nestes casos, o teto diário já rondava esse valor, mas circulam planos para impor tetos tão baixos como 25 dólares diários.

Para manter o acesso acima dessas fasquias restritas, os funcionários são agora obrigados a pedir autorizações especiais à liderança sénior. O problema central reside no consumo desenfreado de tokens, a métrica que define o custo de cada pedido feito a plataformas como a OpenAI ou a Anthropic. Tarefas complexas de depuração devoram milhares de tokens em minutos, gerando faturas mensais difíceis de justificar perante a contabilidade da empresa.

Gestão de custos e a nova realidade do mercado

A iniciativa surge numa altura em que a Apple revê processos internos e procura simplificar estruturas para acelerar lançamentos sem duplicar despesas operacionais. A fatura global da empresa em investigação e desenvolvimento disparou 32% no último ano fiscal, muito alavancada precisamente pelos investimentos em infraestrutura e computação dedicada. As equipas recebem agora incentivos diretos para priorizar modelos mais leves ou soluções locais que corram no hardware da própria máquina.

Fontes próximas dos processos revelam também que parte substancial dos programadores nem sequer chegava a gastar o plafond máximo de 300 dólares. Esse desfasamento permitiu identificar desperdícios imediatos e recalibrar a distribuição de verbas antes que o abuso de chamadas de API se tornasse crónico.

A pressão não é exclusiva do campus de Cupertino. Gigantes como a Microsoft definiram orçamentos rígidos por divisão, a Tesla impôs um limite semanal de 200 dólares aos seus funcionários e a Uber fixou plafonds mensais de 1.500 dólares para ferramentas de programação. A era do consumo livre e desregrado de inteligência artificial chegou ao fim em Silicon Valley.

O movimento reflete um ajuste pragmático: as empresas mantêm o foco estratégico na automação, mas recusam pagar contas astronómicas sem retorno direto na produtividade. A Apple quer continuar a liderar a inovação tecnológica, mas sem que cada linha de código represente uma hemorragia financeira desnecessária aos cofres.