Mensagens RCS vão ser mais seguras! E a Apple vai garantir esta nova capacidade

O futuro é assente no RCS. Este protocolo de mensagens tem ganho espaço e um aliado importante quando a Apple decidiu adotá-lo. As suas capacidades vão agora crescer e mudar, tornado-se mais seguras. A dar ainda mais apoio a esta mudança está a Apple, que vai adotar em breve tudo o que será necessário.

O RCS é o sucessor do SMS e este padrão, amplamente adotado na indústria e entre operadores, beneficiou no outono passado de um impulso significativo da Apple. Durante anos, o fabricante de computadores tem vindo a esforçar-se para preservar ecossistema do iMessage, o seu protocolo proprietário para trocas enriquecidas.

Mas a Apple terá acabado por ceder à China, que está de facto a impor o suporte ao RCS nos smartphones. E isto acontece desde o iOS 18.1. Não importa as circunstâncias, o suporte RCS no iPhone e no Android é uma vitória para os utilizadores de ambos os lados.

As mensagens podem conter imagens e vídeos de alta qualidade, ao contrário das MMS, existem indicadores de digitação e recibos de entrega. As mensagens suportam reações como balões de emoji e conversas de grupo, onde se pode adicionar ou remover participantes facilmente.

Isto não muda nada, no entanto, relativamente à distinção de cores feita pela Apple entre os utilizadores de iPhone e os utilizadores de Android. Mas, apesar de estas vantagens, o RCS tem uma falha: as mensagens não são encriptadas de ponta a ponta. Isto significa que um terceiro, como um operador ou uma agência de inteligência governamental, consegue espiar as mensagens.

A encriptação de ponta a ponta é uma das principais características de segurança do iMessage, nas mensagens que os utilizadores de dispositivos Apple enviam entre si. Do lado da Google, a principal promotora do formato, as mensagens RCS são também seguras de ponta a ponta, mas apenas entre utilizadores da app Google Messages.

A GSMA, o organismo das normas móveis, anunciou que as especificações do RCS Universal Profile 3.0 incluem agora a encriptação de ponta a ponta (E2EE), com base no protocolo Messaging Layer Security (MLS). A Apple seguiu o exemplo, declarando que o RCS E2EE será suportado por uma futura atualização para iOS, iPadOS, macOS e watchOS. O fabricante, no entanto, não especifica quando.