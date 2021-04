A aposta da Apple para trazer os seus serviços para o Android é ainda reduzida. Foca-se no seu ecossistema, algo que é normal e que deverá ser a sua preocupação principal.

Algo que sempre foi pedido, e constantemente negado, foi a chegada do iMessage para o Android. A justificação nunca foi formalmente dada, mas a verdadeira causa foi agora apresentada. Num documento submetido pela Epic Games tudo foi revelado.

O iMessage nunca conseguiu criar o seu caminho até ao Android. Os utilizadores sempre pediram este serviço ma plataforma da Google, mas a Apple sempre se recusou a dar este passo, sem que se conhecesse uma razão, apesar de parecer lógico.

Agora, tudo foi revelado e mostra que a Apple poderia ter feito esta mudança no iMessage. Poderia ter criado a sua versão para Android e assim cativar ainda mais utilizadores para este serviço. A verdade é que a Apple não o fez porque não quis.

58. Apple has recognized the power that iMessage has to attract and keep users within its ecosystem.

a. As early as 2013, Apple decided not to develop a version of iMessage for the Android OS. (Cue Dep. 92:22-93:1.)

b. Mr. Cue testified that Apple “could have made a version on Android that worked with iOS” such that there would “have been cross-compatibility with the iOS platform so that users of both platforms would have been able to exchange messages with one another seamlessly”. (Cue Dep. 92:5-9; 92:11-16.)

c. However, Craig Federighi, Apple’s Senior Vice President of Software Engineering and the executive in charge of iOS, feared that “iMessage on Android would simply serve to remove [an] obstacle to iPhone families giving their kids Android phones”. (PX407, at ‘122.)

d. Phil Schiller, an Apple executive in charge of the App Store, agreed that Apple should not offer iMessage on Android devices. (Cue Dep. 92:18-93:1.)

e. In 2016, when a former Apple employee commented that “the #1 most difficult [reason] to leave the Apple universe app is iMessage . . . iMessage amounts to serious lock-in” to the Apple ecosystem, Mr. Schiller commented that “moving iMessage to Android will hurt us more than help us, this email illustrates why”. (PX416, at ‘610; Cue Dep. 114:14-115:2.)