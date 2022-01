A app store é um dos eixos centrais de todo o ecossistema da Apple. É aqui que todas as apps usadas no iPhone, iPad e outros dispositivos podem ser encontradas, sejam elas gratuitas ou pagas.

Assim, é um ponto importante para os programadores e uma fonte de rendimento. Os mais recentes dados apresentados pela Apple revelam que desde a sua criação, a App Store já rendeu 260 mil milhões de dólares aos programadores.

Uma loja com máxima rentabilidade

Apresentada ao mundo em 2008, a App Store tem garantido aos utilizadores e aos programadores um ponto fulcral. Esta loja dá acesso às apps e é também um ponto importante para que as compras sejam realizadas, com confiança e com segurança no processo.

Com o fim de 2021, a Apple resolveu agora apresentar os seus dados referentes ao ano que terminou. Das várias áreas focadas nessa sua publicação, um ponto importante está relacionado com a App Store e com o que a loja conseguiu oferecer já aos programadores.

Foram pagos 260 mil milhões de dólares

Os dados são claros e revelam que desde o seu lançamento em 2008, a Apple já pagou aos programadores 260 mil milhões de dólares. Este é um valor muito elevado e que mostra bem o valor da App Store ao longo dos anos.

Fica também claro que só em 2021 a Apple terá pago 60 mil milhões de dólares a todos os que têm as suas apps à venda neste local. Este valor surge dos dados que a empresa apresentou no final de 2020 e que apontava para os 200 mil milhões de dólares.

Final do ano importante para as apps do iPhone

Outra informação importante desta publicação revela como foram os últimos dias do ano. Esta é uma altura importante para a Apple e que em 2021 representou um crescimento de 2 dígitos, sem que, no entanto, a Apple tenha revelado o valor exato.

Por fim, para mostrar a adesão dos utilizadores do iPhone aos serviços, a Apple revelou que existem já mais de 745 milhões de subscrições pagas, dos seus serviços e de terceiros. O que não fica claro é quantos destes são exclusivos dos seus serviços e quantos de terceiros.

Programadores pouco satisfeitos com a Apple

Esta porta da Apple para o mundo não estado isenta de problemas e de contestação dos próprios programadores que querem ter uma participação maior nos lucros e a prova disso é o processo que a Epic Games tem em tribunal contra a gigante de Cupertino.

Ainda assim, mesmo com todas estas situações, os valores apresentados pela Apple para a App Store mostram que esta sua loja é um local com grande rentabilidade para os programadores. Todos os anos os valores pagos aumentam e esta loja de apps é cada vez mais atrativa.