macOS 27.2 revela novas pistas sobre o MacBook Pro com ecrã tátil da Apple

O macOS 27.2 está a revelar novos indícios de que a Apple já está a preparar o sistema operativo para a chegada do MacBook Pro com ecrã tátil. As alterações encontradas na versão beta reforçam os rumores sobre uma mudança inédita na linha de computadores da empresa.

macOS 27.2 ganha funções pensadas para toque

A mais recente versão beta do macOS 27.2 inclui vários elementos relacionados com reconhecimento de gestos através do toque. A descoberta foi feita por um utilizador do X com o nome “madeby_ldt”, que encontrou referências específicas em algumas das aplicações que acompanham o sistema operativo da Apple.

Entre os exemplos estão diferentes mecanismos preparados para detetar interações com os dedos. A aplicação Fotografias recebeu o “PXGTouchDwellGestureRecognizer”, enquanto o Notas inclui o “ICTouchPressGestureRecognizer”. O Safari conta com um novo sistema de reconhecimento de toque e o Quick Look apresenta uma funcionalidade denominada “dragTouch”, associada a gestos de arrastamento.

Estas alterações não significam, por si só, que todos os Macs atuais passarão a suportar ecrãs táteis. No entanto, mostram que a Apple continua a introduzir componentes necessários para adaptar o macOS a este tipo de interação.

macOS 27.2 beta 3 introduces a new long-press animation for Dock icons, hinting at the upcoming touchscreen MacBook Pro https://t.co/4zfZOxy8MO — ldt (@madeby_ldt) October 5, 2026

Dock também recebe uma alteração relevante

Outra novidade encontrada na terceira versão beta do macOS 27.2 é uma nova animação associada a uma pressão prolongada no Dock. Embora possa parecer uma alteração meramente visual, este comportamento poderá facilitar a utilização do sistema através de um ecrã sensível ao toque.

A Apple já tinha introduzido outras mudanças no macOS 27 que apontam na mesma direção. Entre elas está o suporte para atualizar conteúdos através de um gesto semelhante ao “pull-to-refresh”, algo habitual em dispositivos móveis.

O Sidecar também passou a aceitar entrada através de toque, permitindo uma interação mais direta quando um iPad é utilizado como segundo ecrã de um Mac.

Os rumores indicam que a adaptação não ficará limitada à inclusão de gestos. Segundo informações anteriormente divulgadas pela Bloomberg, a Apple estará a trabalhar numa interface capaz de ajustar determinados elementos consoante a forma como o utilizador interage com o sistema.

Ao tocar num botão ou noutro controlo, por exemplo, poderão surgir opções adicionais especificamente pensadas para utilização através dos dedos.

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