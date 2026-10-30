MacBook Pro OLED tátil pode vender 1,5 milhões de unidades em 2027

O novo MacBook Pro da Apple com ecrã OLED tátil, o primeiro do género, pode registar vendas entre 1,2 e 1,5 milhões de unidades em 2027, de acordo com as projeções da TrendForce.

Primeiro MacBook Pro com ecrã OLED tátil

Anunciado na quarta-feira, o novo portátil da Apple destaca-se por ser o primeiro a integrar um ecrã tátil OLED em tandem, com preços a partir de 3399 euros para o modelo de 14 polegadas e 3999 euros para o de 16 polegadas. As pré-encomendas já estão disponíveis e o lançamento oficial está marcado para sexta-feira, 6 de novembro.

Dado que a Apple está a vender os modelos OLED em paralelo com a sua linha existente de MacBook Pro com ecrã mini-LED, a TrendForce considera que o preço premium pode moderar a procura de substituição no curto prazo.

No entanto, a entrada da Apple no mercado de portáteis OLED deverá acelerar a adoção desta tecnologia de forma mais ampla.

Mercado de portáteis OLED em crescimento

Até agora, o segmento de portáteis OLED tem sido impulsionado principalmente por marcas Windows como a Lenovo, HP e ASUS.

Apesar do mercado global de portáteis estar em contração há dois anos consecutivos, a TrendForce prevê que as remessas de portáteis OLED cresçam quase 40% em 2026, seguidas de um aumento superior a 40% em 2027, com as marcas a darem cada vez mais prioridade aos modelos OLED nos seus produtos.

Samsung Display como fornecedor exclusivo

A Samsung Display é atualmente o fornecedor exclusivo de painéis para o novo MacBook Pro.

A empresa designou a Fase 1 da sua linha de produção A6 G8.6 no seu campus em Asan, na Coreia do Sul, como uma instalação dedicada à Apple, e o MacBook Pro é o primeiro produto a entrar em produção em massa na linha OLED G8.6 com máscara metálica fina (FMM) da Samsung Display.

A arquitetura OLED em tandem do ecrã e a densidade de píxeis de 254 PPI impõem exigências de produção excecionalmente elevadas, particularmente em termos de custos de materiais e rendimentos de fabrico, nota a TrendForce.

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