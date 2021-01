O wireless é o presente. Os fios são cada vez mais deixados de lado e substituídos por tecnologias que as dispensam. A maioria das fabricantes de smartphones já preparou os seus dispositivos para carregar sem necessidade de ligação por um fio. Ter dispositivos capazes de carregar outros não é uma novidade, mas poderá chegar ao ecossistema Apple muito em breve.

Uma nova patente aprovada revela que a Apple quer os seus computadores MacBook a carregar dispositivos com o iPhone ou o Apple Watch.

A Apple há já alguns anos que tem investido no carregamento sem fios nos seus dispositivos e este ano trouxe aos novos smartphones iPhone 12 o MagSafe que dá um passo à frente neste segmento.

Agora, duas novas patentes registadas revelam a intenção da empresa em colocar os seus computadores a carregar outros dispositivos Apple através do carregamento inverso. Ou seja, os dispositivos recorrem à bateria de outros para carregar.

Esta é uma tecnologia mais do que conhecida no universo dos smartphones, com destaque para a Samsung e para a Huawei, que já o oferecem há algum tempo.

Carregamento do iPhone no MacBook

Nas patentes registadas agora pode ver-se o MacBook a carregar dispositivos na tampa ou junto ao trackpad. Na tampa contam-se 9 pontos de carregamento e na zona do trackpad são três, tal como se pode observar pelas imagens abaixo.

Para exemplificar, os desenhos mostram um iPhone, um Apple Watch e um iPad, mas certamente que a tecnologia será compatível com qualquer dispositivo Apple que precise de carregar e tenha tecnologia de carregamento sem fios.

Na descrição da patente pode ler-se:

Apesar de terem conectores e cabos padronizados, cada aparelho pode exigir uma fonte de energia separada ou dedicada para carregar. Em alguns casos, ter uma fonte de energia para cada aparelho pode ser penoso para utilizar, guardar ou transportar

Além do MacBook, também o iPad poderá oferecer esta possibilidade. Numa outra imagem, vemos aquilo que representa o iPad com três pontos de carregamento para dispositivos.

O alumínio utilizado como material primordial de construção dos computadores da Apple poderá ser um entrave para a implementação de tal tecnologia de carregamento, no entanto, temos visto que nada é impossível neste universo das tecnologias. Resta esperara pelos próximos lançamentos.

