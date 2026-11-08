7 alternativas gratuitas ao Terminal do Mac que deve experimentar em 2026

O Terminal do macOS é uma ferramenta competente, mas existem alternativas gratuitas para Mac com funcionalidades mais avançadas, maior personalização e uma utilização mais prática. Deixamos 7 soluções.

Como escolher uma alternativa ao Terminal do Mac?

Nem todos os utilizadores precisam das mesmas funcionalidades num terminal. Enquanto alguns privilegiam a rapidez e a simplicidade, outros procuram ferramentas capazes de gerir várias sessões, automatizar tarefas ou estabelecer ligações remotas.

Antes de instalar uma alternativa, importa avaliar três aspetos: as funcionalidades disponíveis, a compatibilidade com as shells utilizadas e o desempenho.

1. Kitty – Personalização avançada

O Kitty foi desenvolvido para quem utiliza intensivamente a linha de comandos e pretende ter maior controlo sobre o ambiente de trabalho.

Além de permitir organizar sessões através de separadores e múltiplas janelas, destaca-se pelo seu sistema de extensões, conhecidas como kittens. Estas acrescentam funcionalidades como a apresentação de imagens, comparação de ficheiros, transferência de conteúdos através de SSH e acesso a centenas de esquemas de cores.

Os utilizadores com conhecimentos de programação também podem desenvolver as suas próprias extensões. É uma solução especialmente interessante para programadores e administradores de sistemas que valorizam a flexibilidade.

2. iTerm2 – Uma das opções mais completas para macOS

Entre as alternativas ao terminal da Apple, o iTerm2 destaca-se pela combinação de ferramentas avançadas com uma interface relativamente familiar.

Uma das suas principais vantagens é a possibilidade de dividir a área de trabalho em vários painéis, tanto na horizontal como na vertical. A pesquisa entre sessões, o preenchimento automático de comandos e o histórico da área de transferência ajudam também a simplificar tarefas repetitivas.

A personalização visual é outro ponto forte, com inúmeras opções para modificar cores, texto e aspeto das janelas. Contudo, existem algumas limitações, nomeadamente na apresentação de texto da direita para a esquerda. A adaptação dos atalhos também pode exigir algum esforço a quem está habituado a terminais Linux.

3. Hyper – Um terminal moderno com inúmeras opções visuais

Se o aspeto gráfico for uma prioridade, o Hyper merece atenção. Esta aplicação open-source utiliza tecnologias web, nomeadamente HTML, CSS e JavaScript, para proporcionar uma experiência visual diferente da maioria dos terminais tradicionais.

Os utilizadores podem instalar temas, acrescentar ícones aos separadores e introduzir efeitos visuais durante a escrita. O suporte para plugins permite ainda modificar o comportamento e a organização da interface.

A principal desvantagem está no consumo de recursos. Por utilizar Electron, o Hyper pode ser mais pesado do que outras soluções, sobretudo em computadores Mac com hardware menos recente.

4. Alacritty – Rapidez e simplicidade

O Alacritty aposta numa abordagem minimalista, procurando oferecer uma experiência rápida e eficiente sem sobrecarregar a aplicação com ferramentas adicionais.

Inclui funcionalidades úteis, como pesquisa de texto, ajuste do tamanho dos caracteres, atalhos para copiar conteúdos e reconhecimento de links clicáveis.

Em contrapartida, não disponibiliza algumas opções integradas presentes nos concorrentes, como a gestão de separadores, a divisão da janela em painéis ou a apresentação de imagens.

Esta filosofia torna-o particularmente indicado para quem prefere um terminal leve, direto e sem distrações.

5. Tabby – Uma interface prática para gerir várias ligações

Anteriormente conhecido como Terminus, o Tabby procura facilitar a utilização do terminal através de uma interface organizada e de funcionalidades pensadas para melhorar a experiência do utilizador.

Entre os seus recursos encontram-se separadores numerados, recuperação de sessões anteriores, gestão de palavras-passe e um sistema de configuração acessível diretamente na aplicação.

Desta forma, é possível alterar diversas preferências sem ter de editar manualmente ficheiros através da linha de comandos.

O Tabby inclui ainda suporte para SSH, Telnet e ligações série, assim como um gestor de ligações e um sistema de plugins.

6. Rio – Compatibilidade multiplataforma

O Rio é um terminal open-source desenvolvido em Rust, uma linguagem frequentemente associada à eficiência e ao desempenho.

O projeto aproveita componentes e conceitos de outras soluções, incluindo o Alacritty, mas procura oferecer uma experiência própria e visualmente apelativa.

Entre as suas características estão os temas adaptáveis, o suporte para links interativos, a apresentação de imagens e a compatibilidade com o protocolo de teclado do Kitty.

7. Byobu – Uma solução para trabalhar com várias sessões em simultâneo

O Byobu apresenta uma abordagem diferente das restantes ferramentas desta lista. Em vez de funcionar como um emulador de terminal tradicional, atua como gestor de janelas e sessões.

Originalmente criado para melhorar a experiência com o GNU Screen, permite manter vários processos ativos e organizar diferentes sessões dentro do mesmo ambiente.

Uma das suas maiores vantagens é a possibilidade de interromper uma ligação SSH sem terminar os programas que continuam em execução no servidor.

Também disponibiliza opções para redimensionar janelas, alterar elementos visuais e ajustar atalhos de teclado, evitando conflitos com outras aplicações.

Qual é o melhor terminal gratuito para Mac?

A escolha depende sobretudo das necessidades de cada utilizador. O iTerm2 e o Kitty são opções interessantes para quem procura funcionalidades avançadas e ampla personalização. Já o Alacritty e o Rio privilegiam a velocidade, enquanto o Hyper aposta numa experiência visual mais diferenciada.

O Tabby destaca-se pela facilidade de gestão de ligações e sessões. Por sua vez, o Byobu é particularmente útil para manter processos ativos e organizar tarefas em ambientes remotos.

Todas estas ferramentas podem complementar ou substituir o Terminal do macOS em determinados cenários. O ideal é experimentar as opções mais adequadas ao seu fluxo de trabalho e escolher aquela que oferece o melhor equilíbrio entre desempenho, simplicidade e funcionalidades.

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