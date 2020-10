A luta da Epic Games contra a Apple, para restaurar a app Fortnite, está a provocar uma pequena revolução no mercado de apps. O caso está já em tribunal, mas as decisões não estão previstas para breve e nem se espera que muito mude até haver uma decisão final.

Ainda assim, a Epic Games resolveu agora entregar um novo pedido no tribunal. Queria impedir a Apple de manter a sua posição sobre o Fortnite. Era pretendido que a app voltasse à App Store e aos smartphones dos utilizadores. A resposta não foi a esperada!

A Epic Games queria uma nova decisão do tribunal

O caso que coloca frente a frente a Epic Games e a Apple está parado. Não vai ser tratado e avaliado durante o ano de 2020, tendo sido empurrado para o ano que vem, mais concretamente para maio, para que o tribunal avalie este caso.

Isto não são boas notícias para a Epic, que assim vê o Fortnite ficar fora da App Store por mais uns meses. Assim, a empresa resolveu dar entrada de um pedido de reavaliação da decisão atual, para assim ver libertado o seu jogo.

Decisão ainda mantém a app Fortnite fora da App Store

Após avaliar este pedido, a juíza distrital dos EUA Yvonne Gonzalez Rogers voltou a confirmar a decisão anterior. Assim, a Apple continua a ser obrigada a manter o motor Unreal Engine nas suas plataformas, sem o poder proibir.

Quanto ao Fortnite, a juíza revelou que sente empatia sobre todos os utilizadores do iOS que estão privados do acesso ao jogo. No entanto, e do que revela, é do interesse público que sejam respeitadas as regras definidas entre as empresas ou que os problemas sejam resolvidos de forma natural.

Tudo continua a pender para o lado da Apple

Assim, a vontade da Epic Games foi novamente contrariada e nada muda no processo. O seu principal jogo continua fora do universo da Apple, não apenas no iPhone ou no iOS. Quanto ao Unreal Engine, este vai ser mantido acessível aos programadores.

Resta então esperar pelo próximo ano e ver o que a justiça dos EUA decide neste caso. Será em maio que será julgado e que a decisão final vai surgir, mudando muito provavelmente a indústria e a forma como os criadores interagem com as lojas de apps e as empresas que as mantêm.