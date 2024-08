Já pode ter o Fortnite no iPhone! Epic lançou a sua loja de jogos para o iOS e para o Android

A guerra da Epic contra a Apple e a Google tem dado algumas reviravoltas, mas tudo parece estar encaminhado para o fim esperado. Depois de mais algumas confusões entre a Apple e a criadora do Fortnite, tudo se resolveu e este jogo volta finalmente ao iPhone. Com o lançamento da loja na Europa, o caminho fica aberto para este jogo vingar nos smartphones com iOS e Android.

Já pode ter o Fortnite no iPhone!

A versão móvel da Epic Games Store que a Epic Games, fabricante do Unreal Engine e do Fortnite, anunciou em janeiro deste ano, chegou finalmente. A empresa revelou e lançou hoje a loja de terceiros em smartphones Android e iOS. Importa notar que apenas os utilizadores do iPhone na Europa podem aceder à loja. Esta é a primeira vez que estes dispositivos podem jogar Fortnite desde a remoção em 2020.

A Epic revelou que lançou a sua loja no iOS na União Europeia graças à Lei dos Mercados Digitais. Destaca ainda que a Apple continua a bloquear o acesso de todos os outros utilizadores do iOS fora da Europa ao Fortnite e à Epic Games Store. Perto do seu lançamento, a Epic acusou a Apple de colocar obstáculos, como cancelar a sua conta de programador iOS e rejeitar submissões.

iPhone users in the European Union



Here’s your guide to help download and install the Epic Games Store on your mobile device! https://t.co/mBS12Hx2hc pic.twitter.com/jMez0P7eZI — Epic Games Store (@EpicGames) August 16, 2024

Epic lançou sua loja de jogos para o iOS

Os procedimentos de instalação para Android e iOS não são diretos e incluem alguns passos a ser dados pelos utilizadores dos smartphones. Para ajudar, a Epic publicou tutoriais em vídeo para ambas as plataformas.

Nas palavras da Epic, o processo de instalação da Epic Games Store no iOS e Android é demorado devido à Apple e à Google introduzirem experiências de instalação intencionalmente de baixa qualidade. Estas estão recheadas de várias etapas, configurações confusas do dispositivo e ecrãs pouco claros.

Wondering how to download and install the Epic Games Store on your Android?



We’ve got ya covered https://t.co/mBS12HxA6K pic.twitter.com/TeGeAUasBH — Epic Games Store (@EpicGames) August 16, 2024

Android também recebe esta loja de apps

Ainda assim, reforçam que continuam a lutar nos tribunais e a trabalhar com os reguladores de todo o mundo. Querem eliminar os termos anticoncorrência que a Apple e a Google impõem aos programadores e aos consumidores, para poderem construir uma loja melhor.

As ofertas atuais na Epic Games Store consistem no Fortnite, Rocket League Sideswipe e o recém-lançado Fall Guys para telemóvel. A empresa afirma que trabalha para adicionar mais jogos e aplicações de outros programadores à sua loja no futuro. Os jogos da Epic também são adicionados hoje à loja móvel independente AltStore PAL, com o iOS da Aptoide e a ONE Store no Android também a recebê-los em breve.