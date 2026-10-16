iPods antigos vão ganhar Bluetooth, Wi-Fi e Spotify com este novo projeto

Os clássicos iPods da Apple poderão receber uma segunda vida graças a um projeto que acrescenta conectividade sem fios, USB-C e acesso a serviços de música atuais. A solução pretende preservar o design e a simplicidade dos leitores originais, adaptando-os às necessidades tecnológicas de 2026.

Um iPod clássico com tecnologia atual

Os fãs da icónica roda de clique da Apple poderão voltar a utilizar os seus antigos leitores de música sem depender exclusivamente de auscultadores com fios ou de ligações USB proprietárias. O projeto Sprout pretende modernizar determinados modelos, mantendo a experiência de utilização que tornou estes dispositivos tão populares.

A iniciativa assenta em duas placas eletrónicas de substituição, denominadas Sprout Pico e Sprout Pi, concebidas para os iPod de terceira e quarta gerações, bem como para o iPod mini.

Desenvolvidas com tecnologia Raspberry Pi, estas placas permitem atualizar o hardware original sem necessidade de soldadura, recorrendo a um sistema operativo próprio e de open-source.

Bluetooth, USB-C e armazenamento até 2 TB

A versão Sprout Pico deverá ser a opção mais acessível, embora os preços ainda não tenham sido anunciados. Entre as funcionalidades previstas encontram-se o áudio por Bluetooth, a compatibilidade com AirPods, um conversor digital-analógico de alta qualidade e uma ligação USB-C com saída de áudio digital e suporte para comandos integrados no cabo.

A lista inclui ainda Wi-Fi, dois pinos GPIO, armazenamento através de cartões microSD até 2 TB e suporte para baterias de 1200 ou 2500 mAh. Os utilizadores poderão também reproduzir ficheiros AAC, ALAC, FLAC e Opus, além de descarregar podcasts.

Já o Sprout Pi acrescenta um Raspberry Pi Compute Module Zero, abrindo caminho a funcionalidades como AirPlay, aplicações personalizadas e reprodução de música através do Spotify e do Apple Music.

Uma interface retro com aplicações modernas

O vídeo de apresentação demonstra o processo de instalação, que pode ser revertido, e mostra os dispositivos a funcionar com auscultadores sem fios, uma coluna HomePod e outros equipamentos Bluetooth.

Apesar do hardware atualizado, a interface mantém o aspeto monocromático e a baixa resolução dos ecrãs originais. Mesmo com estas limitações, o sistema consegue apresentar controlos dos AirPods, podcasts recentes e conteúdos de plataformas de streaming. O projeto inclui ainda aplicações como o MacPaint, uma calculadora e o jogo Crash Bandicoot.

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