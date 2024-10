iPhone SE 4 vai entrar em produção e por um preço “barato” vai trazer muitas novidades

Quer um iPhone mais acessível e cheio de tecnologia? A Apple estará já a preparar a produção do novo iPhone SE 4. Segundo alguns rumores, este smartphone vem equipado com tecnologia que poderá valer a pena esperar por ele!

Agora que o iPhone 16 e o iPhone 16 Pro estão no mercado, é a melhor altura do ano para comprar um novo iPhone. Contudo, e dado que a gama foi reestruturada, poderá haver um melhor preço no iPhone 15. Será que vale a pena?

Bom, dizem que o novo iPhone SE 4 será mais interessante face ao seu preço e tecnologia inclusa. Quem o diz é o analista de mercado, Mark Gurman. Segundo ele, vale a pena esperar pelo novo SE.

Mais interessante é a previsão que Gurman fez. Segundo ele, este novo iPhone SE de quarta geração será um best-seller. Terá um novo design, será compatível com o Apple Intelligence e continuará a ter um preço inferior a 500 dólares (cerca de 450 euros).

Novo design, novas câmaras e sem Touch ID

A evolução deste iPhone passa por deixar para trás do Touch ID. Mark Gurman afirma que o iPhone SE 4 vai mudar bastante o seu design e aparecerá sem o tradicional botão Home.

Conforme é sabido, o atual iPhone SE tem um design idêntico ao do iPhone 8, o que, em 2024, é um grande choque com a linha de design da própria Apple. O espírito do iPhone SE é oferecer um iPhone a um bom preço e com tecnologias duradouras. É por isso que a reutilização de designs de iPhones anteriores é fundamental.

No caso do iPhone SE 4, tudo indica que terá um design semelhante ao do iPhone 14. Com um ecrã de 6,1”, traseira em vidro (talvez num acabamento mate), ecrã OLED e Face ID com notch (entalhe). O iPhone SE 4 não terá Dynamic Island para o diferenciar dos seus irmãos e tirar partido do desenvolvimento utilizado no iPhone 13 e iPhone 14.

No que diz respeito à câmara, continuará a ter uma única câmara, uma vez que se trata de um iPhone de muito baixo custo. Mas graças ao processamento de imagem da Apple, obterá bons resultados. Não terá uma câmara ultragrande angular nem um sensor de 48 megapíxeis. Um iPhone com preço de entrada para caraterísticas de entrada.

A grande surpresa do iPhone SE 4 é o processador

Os produtos “SE” da Apple sempre se caracterizaram pela sua elevada durabilidade. E para isso, o processador é essencial. É ele que marca um longo futuro de atualizações e um iPhone potente para que não se tenha a sensação de ter de o trocar ao fim de alguns anos por falta de desempenho.

De acordo com Mark Gurman, o iPhone SE 4 será compatível com o Apple Intelligence, o que significa que terá o chip A18. É uma besta para ficar na vanguarda e obter o mais recente da Apple nos próximos anos. Será a razão para muitos mudarem e atualizarem, uma vez que nos permitirá desfrutar da IA da Apple a quase metade do preço do iPhone 16.

A produção do iPhone SE 4 está quase a começar

Com o nome de código “V59”, a Apple vai iniciar a produção em massa do iPhone SE dentro de dois ou três meses. Mark Gurman recebeu informações de que Cupertino já está a preparar-se para anunciar o iPhone SE 4 no início do próximo ano. Muito provavelmente no primeiro trimestre. Isto enquadrar-se-ia num lançamento previsível em março, como tem sido o caso em anos anteriores.

Esta nova geração do iPhone SE 4 ajudará a Apple a competir no mercado dos smartphones de gama média, onde existe uma forte concorrência do Android e em mercados como a China. O design renovado do iPhone SE 4, por si só, fará com que se pareça mais com os modelos de topo, como o iPhone 16, o que agradará a muitas pessoas.

Além disso, a adição do mais recente chip da Apple e a compatibilidade total com o Apple Intelligence podem fazer dele um best-seller. O iPhone SE teria um grande ecrã OLED de 6,1 polegadas, uma bateria com duração para todo o dia, o mais recente processador da Apple e um design relativamente contemporâneo.

Para as pessoas que não procuram o que há de mais moderno em fotografia e vídeo, ou talvez uma tecnologia de ecrã tão avançada como a do iPhone 16 Pro, o iPhone SE 4 e o seu preço de apenas 500 euros poderiam tornar-se a “tábua de salvação” da Apple depois de ver as primeiras vendas do iPhone 16.