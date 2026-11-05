iPhone Duo já ultrapassou 260 mil dobragens e continuam a querer acabar com ele!

A resistência dos smartphones dobráveis continua a ser uma das principais preocupações dos consumidores. Para perceber até onde pode chegar o novo iPhone Duo, decidiram submetê-lo a um teste extremo que já ultrapassou as 260 mil dobragens.

iPhone Duo está a ser dobrado 24 horas por dia

A equipa da CNET desenvolveu uma máquina denominada Fold-a-Phone, concebida especificamente para abrir e fechar repetidamente o primeiro iPhone dobrável da Apple.

O equipamento está a funcionar praticamente sem interrupções, 24 horas por dia, sete dias por semana, desde o lançamento comercial do smartphone, a 23 de outubro.

A máquina consegue realizar aproximadamente 20 mil ciclos de abertura e fecho por dia, permitindo simular vários anos de utilização num período relativamente curto.

O processo está a ser acompanhado através de transmissões em direto no YouTube, durante as quais os responsáveis respondem às perguntas dos espectadores e verificam o estado do smartphone.

No final da transmissão de 4 de novembro, o iPhone Duo já tinha ultrapassado as 260 mil dobragens, sem apresentar sinais evidentes de falha na dobradiça ou degradação significativa da zona de dobragem do ecrã.

Quantos anos de utilização representam 260 mil dobragens?

Para colocar este resultado em perspetiva, basta considerar diferentes padrões de utilização.

Um utilizador que abra e feche o smartphone 100 vezes por dia demoraria mais de sete anos a atingir as 260 mil dobragens. Com uma utilização de 50 ciclos diários, seriam necessários mais de 14 anos.

Naturalmente, estes valores são apenas uma equivalência matemática. A utilização real envolve quedas, poeiras, alterações de temperatura e outros fatores que podem influenciar a durabilidade do equipamento.

Aliás, num teste separado realizado pelo criador de conteúdos Kuba Klawiter, o ecrã de um iPhone Duo apresentou uma falha após 75.001 dobragens. Contudo, o dispositivo tinha sido anteriormente exposto a poeiras e a temperaturas muito baixas, condições diferentes das utilizadas nest teste.

E como se compara com os dobráveis da Samsung?

A Samsung é uma das fabricantes que mais tem investido na resistência dos ecrãs dobráveis.

O painel OLED utilizado no Galaxy Z Fold7 conseguiu suportar 500 mil dobragens num ensaio verificado pela Bureau Veritas, realizado durante 13 dias a uma temperatura controlada de 25 °C.

No entanto, importa salientar que os testes não são diretamente comparáveis, uma vez que utilizam equipamentos, condições e metodologias diferentes. Além disso, o ensaio certificado da Samsung incidiu sobre o painel dobrável.

Até ao momento, a Apple não divulgou um número oficial de dobragens garantidas para o mecanismo do iPhone Duo.

O teste ainda não terminou

Apesar dos resultados positivos, a experiência da CNET continua. A equipa pretende manter o ensaio pelo menos até 20 de novembro, procurando identificar eventuais alterações no funcionamento da dobradiça e do ecrã.

Este teste é particularmente relevante por se tratar da primeira geração de smartphones dobráveis da Apple, numa categoria em que a durabilidade continua a ter um peso importante na decisão de compra.

Para já, as mais de 260 mil dobragens representam um resultado encorajador, embora ainda seja demasiado cedo para tirar conclusões definitivas sobre a resistência do iPhone Duo em condições reais de utilização.