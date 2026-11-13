iPhone Duo: quase um terço dos primeiros compradores devolveu o dobrável da Apple?

O entusiasmo inicial em torno do primeiro smartphone dobrável da Apple começa a esbarrar na realidade do dia a dia. Duas semanas após o lançamento a 23 de outubro, multiplicam-se os relatos de utilizadores que decidiram acionar o período de devolução de 14 dias sem necessidade de justificação nos EUA. Uma sondagem recente realizada pelo portal 9to5Mac junto dos seus leitores revelou que cerca de 30% dos quase seis mil participantes afirmam já ter enviado o equipamento de volta para obter o reembolso.

Embora o número chame a atenção, importa olhar para os dados com alguma cautela. A amostra não representa as vendas oficiais da empresa de Cupertino e sofre de uma limitação técnica evidente: o inquérito obrigava a votar para ver os resultados, o que levou vários curiosos sem o equipamento a escolherem a opção de devolução apenas para espreitar as estatísticas. Ainda assim, as entrevistas conduzidas pelo The Verge confirmam que existe um padrão real de insatisfação entre os chamados early adopters que pagaram 1.999 dólares pela novidade.

O peso, o ecrã exterior e o regresso ao Touch ID

As queixas mais frequentes apontam diretamente para a ergonomia e para os compromissos de hardware exigidos por este formato. Muitos compradores consideram o iPhone Duo demasiado pesado e volumoso para transportar no bolso, queixando-se de que o ecrã exterior é demasiado estreito para tarefas rápidas. A presença de uma barra de aplicações fixa nesse painel frontal limita ainda mais a área útil, obrigando a abrir o telefone constantemente para tirar partido do ecrã interno maior.

Para quem estava habituado aos modelos Pro recentes, o recuo noutras especificações também pesou na decisão. A ausência do Face ID e o consequente regresso ao Touch ID no botão lateral foi apontado como um retrocesso incómodo por vários utilizadores. Somam-se a isto as câmaras fotográficas inferiores às do iPhone 18 Pro, um detalhe difícil de engolir num equipamento que custa quase dois mil dólares e que muitos queriam usar como telefone principal.

Fragilidade na dobradiça e falhas de software

Além da adaptação ao formato, surgiram relatos preocupantes sobre a resistência física da primeira geração deste dobrável. Um utilizador relatou que, durante uma viagem ao deserto do Saara, entrou areia no mecanismo da dobradiça apesar de todos os cuidados. O painel interno continuou a funcionar, mas o telefone deixou de abrir na totalidade e exigia força extra para fechar. Outros compradores reportaram fissuras inesperadas no ecrã logo nos primeiros dias de utilização normal em casa.

No campo do software, a experiência também mostra sinais de imaturidade. Apesar de a Apple anunciar mais de 100 mil aplicações otimizadas para o novo formato, na prática muitos programas continuam a apresentar barras pretas, teclados desproporcionados e falhas de consistência visual ao alternar entre os dois ecrãs. Para alguns utilizadores que procuravam substituir o iPhone e o iPad por um único aparelho, a fusão acabou por gerar mais interrupções de produtividade do que vantagens reais.

Mesmo com esta onda de reembolsos e com a política alargada de devoluções de Natal a estender-se até janeiro, o impacto comercial parece controlado. Muitos entusiastas compraram o equipamento apenas em regime de experiência para testar a tecnologia, sabendo que podiam recuperar o dinheiro. Nas lojas online da marca, os prazos de entrega para novas encomendas continuam a deslizar para o final de janeiro de 2027, sinal de que a procura inicial continua a superar a capacidade de produção.