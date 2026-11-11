iPhone Duo:​ mistério do ecrã partido foi desvendado e a culpa não é de quem pensa

Os relatos de ecrãs partidos no recém-lançado iPhone Duo inundaram as redes sociais nas últimas semanas. O cenário levantou de imediato receios sobre um erro estrutural grave no primeiro dobrável de Cupertino. No entanto, novos dados da cadeia de produção revelam que o problema não reside na arquitetura do chassis ou no desenho da dobradiça. Está na qualidade dos materiais fornecidos à linha de montagem.

A falha foi associada a um componente de suporte metálico produzido por um dos dois fornecedores contratados pela marca. Esta placa interna, essencial para amortecer o movimento do painel OLED flexível ao abrir e fechar, partia sob tensão mecânica contínua. Ao ceder, a peça perfurava ou pressionava a camada inferior do ecrã, inutilizando o equipamento. Trata-se de uma falha de resistência de materiais isolada num lote de peças e não de um erro crónico de engenharia no projeto global.

Lote defeituoso e rastreio por número de série

A identificação rápida da origem do defeito permitiu estancar o problema nas novas unidades em fabrico. Informações partilhadas por fontes do setor asiático indicam que a Apple consegue mapear exatamente quais os aparelhos em risco através do número de série registado em fábrica. Saber que unidades receberam os componentes frágeis dá margem de manobra interna, mas deixa os compradores em suspense sobre o estado real do seu equipamento.

Embora o número de casos reportados em lojas oficiais continue baixo em relação ao volume global de vendas, a dimensão de qualquer incidente ganha proporções gigantescas quando envolve o equipamento mais caro da marca. Para quem gastou uma pequena fortuna no novo modelo, a incerteza quanto à durabilidade do painel a médio prazo torna-se uma dor de cabeça palpável. Uma quebra fora da garantia num ecrã dobrável representa sempre um custo de reparação proibitivo.

The mystery behind the iPhone Duo’s hinge issues may finally be solved. According to Chinese tech insider Kang, the issue has reportedly been traced to defective materials from one of Apple’s two hinge suppliers, rather than a fundamental design flaw. Apple can reportedly identify affected devices through their serial numbers. The big question now: Will Apple publicly identify the affected batches and offer replacements? — Ice Universe (@UniverseIce) November 7, 2026

Falta de stock trava a troca imediata em loja

A resposta oficial inicial passou por encaminhar os clientes lesados para o suporte do AppleCare para substituição direta do dispositivo. O grande entrave atual é logístico: o iPhone Duo está esgotado na maioria dos mercados mundiais, com novas encomendas a derrapar para o início do próximo ano. Na prática, um cliente afetado não consegue simplesmente entrar numa loja e sair com uma unidade de substituição na mão.

Resta saber se a Apple irá disponibilizar uma ferramenta pública de verificação do número de série ou abrir um programa oficial de recolha preventiva. Até ao momento, não há qualquer portal onde o utilizador possa introduzir os dados do aparelho e confirmar se a sua unidade transporta a peça problemática. Sem essa transparência direta, a recomendação para quem deteta anomalias na dobra passa apenas por contactar a assistência oficial e acionar a garantia o mais rápido possível.

O caso serve de aviso para a complexidade extrema da montagem de dispositivos dobráveis, onde o controlo de qualidade de um único parafuso ou lâmina de reforço dita a vida útil de todo o ecrã. A marca conteve a origem da falha na linha de produção, mas terá agora de gerir o descontentamento nas bancadas de assistência técnica.