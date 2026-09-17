iPhone Duo: há cinco novidades que nenhum outro iPhone oferece

A Apple trouxe finalmente ao mercado um iPhone diferente, dirão alguns, que já tardava. O Duo tem potencial para marcar uma mudança na história do equipamento, como aconteceu com o iPhone X e, antes dele, com o iPhone 6 e o iPhone 4. Estou curioso para lhe pôr as mãos e perceber o que este formato permite fazer no dia a dia. Afinal, que novidades traz o Duo face aos iPhones que já conhecemos? Há cinco que merecem atenção.

Já usei todos os modelos do iPhone e ainda os tenho comigo. O Duo traz novas possibilidades, mas a experiência com dobráveis de outras marcas deixa-me uma reserva: a resistência do ecrã interior ao uso diário. Não me entusiasma a ideia de uma superfície que possa ganhar marcas simplesmente por ser aberta, fechada e utilizada.

Ainda assim, a qualidade do software da Apple e as possibilidades deste formato justificam olhar para o Duo com atenção, sobretudo frente ao iPhone 18 Pro.

Afinal, o que oferece este novo modelo que os iPhones anteriores não conseguiam oferecer?

O primeiro iPhone dobrável não se limita a ter um ecrã maior. A Apple adaptou as câmaras e o iOS ao novo formato, criando funções exclusivas que fazem a diferença quando o equipamento está aberto, fechado ou pousado sobre uma mesa.

O iPhone Duo tem um ecrã exterior de 5,4 polegadas e outro, dobrável, de 7,6 polegadas. É esta combinação que permite usá-lo como um iPhone convencional ou abrir espaço para trabalhar e ver conteúdos. Mas o que pode fazer com os dois ecrãs?

Um iPhone que se dobra e continua a resistir à água

A dobradiça permite abrir o iPhone Duo por completo ou deixá-lo numa posição intermédia, útil para uma videochamada ou para gravar sem tripé. A estrutura é de titânio e a Apple anuncia classificação IP68 para resistência à água e ao pó.

A certificação, contudo, não significa que essa resistência se mantenha intacta ao longo da vida do equipamento.

Uma câmara escondida sob o ecrã interior

Quando está aberto, o Duo dispõe de uma câmara FaceTime por baixo do ecrã. Esta só se torna visível quando é utilizada, deixando a área de visualização livre durante as restantes tarefas.

No exterior, mantém-se uma câmara frontal Center Stage de 12 MP.

Menos reflexos no ecrã dobrável

O ecrã interior tem um acabamento de nanotextura com aspeto mate que, segundo a Apple, reduz os reflexos e ajuda a disfarçar a dobra central. É uma escolha importante num equipamento pensado para ser usado aberto, seja para ler, trabalhar ou ver vídeos.

A Apple anuncia até 3000 nits de brilho no exterior, mas só um teste em condições reais permitirá perceber até que ponto o ecrã se mantém confortável sob luz solar intensa.

Duas aplicações abertas ao mesmo tempo

O iOS 27 aproveita a superfície interior para apresentar duas aplicações lado a lado. É possível, por exemplo, consultar uma página no Safari enquanto se escreve noutra aplicação, ou abrir duas janelas do próprio Safari.

O Duo também poderá ser usado com o Apple Pencil USB‑C, embora a Apple indique que esse suporte chegará mais tarde.

Fotografias em que os dois lados participam

As funções Captura inteligente, Duo Preview e Animação para crianças tiram partido do formato dobrável. A primeira deteta quando as pessoas estão prontas e capta a fotografia automaticamente.

A segunda mostra a imagem no ecrã exterior a quem está a ser fotografado; a terceira apresenta animações para ajudar a captar a atenção das crianças.

Numa chamada, o Duo FaceTime permite que outra pessoa participe através do ecrã exterior.

Em Portugal, o iPhone Duo está anunciado a partir de 2399 euros, com reservas a partir de 16 de outubro e disponibilidade prevista para 23 de outubro de 2026.

Será uma aposta que o leitor pretende fazer, ou não tem interesse?