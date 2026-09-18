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iPhone Duo: dobrável da Apple deu um empurrão às vendas da Samsung

· Android 7 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. VimM says:
    18 de Setembro de 2026 às 10:00

    Perceberam qual dos dois era o melhor, não fica difícil…

    Responder
    • Eu says:
      18 de Setembro de 2026 às 10:15

      Aí está o JL dos telemóveis.
      Sim, muito importante na vida de todos nós, é a marca de telemóvel que usamos, lol…
      Travas mais guerras na tua vida, assim tão importantes como esta? Eh pah, sim senhor, deves ter um vida repleta de discussões fúteis.
      Nike ou Adidas? Era importante também sabermos o que pensas sobre isto, lol.

      Responder
  2. Luis Maia says:
    18 de Setembro de 2026 às 10:12

    Apple duo é muito superior ao fold, n ha duvidas. A samsung em software sempre foi um desastre desde os tempos da touchwiz..

    Responder
  3. Alex says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:23

    Mais uma vez a apple a dar uma mãozinha à samsung, coitados

    Responder
  4. M says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:58

    Meu rico XIAOMI 18 FOLD, já vem a caminho para substituir o meu velhinho mix 4.

    Responder

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