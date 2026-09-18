iPhone Duo: dobrável da Apple deu um empurrão às vendas da Samsung

O mercado dos smartphones dobráveis acaba de registar um movimento que apanhou muitos de surpresa. A apresentação do primeiro dobrável da Apple gerou um efeito imediato nas escolhas dos consumidores, mas com um desfecho inesperado. Em vez de travar a concorrência direta, o anúncio acabou por acelerar a procura pelo modelo de topo da Samsung.

Na Coreia do Sul, as vendas do Samsung Galaxy Z Fold 8 registaram um aumento de cerca de 10%. Isto acontece na semana seguinte à revelação pública do iPhone Duo. Este crescimento repentino revela uma dinâmica interessante entre os utilizadores que aguardavam a proposta da empresa de Cupertino. Perante os detalhes revelados, muitos potenciais compradores decidiram avançar sem hesitar para o equipamento da Samsung.

O peso das dimensões e a diferença de preços no Galaxy Z Fold 8

O principal motivo para esta mudança de intenções está na diferença de valores e nas características dos equipamentos. No mercado doméstico da Samsung, o Galaxy Z Fold 8 apresenta um preço inicial de cerca de 1.450 euros, fixado em 2,28 milhões de won. Em contrapartida, o novo dobrável da Apple chega por 3,29 milhões de won, um valor próximo dos 2.100 euros, criando uma barreira financeira difícil de ignorar.

Além do impacto direto no orçamento, os dados de engenharia pesaram fortemente na decisão dos consumidores. O equipamento da Samsung surge com um perfil substancialmente mais fino de 9,7 milímetros quando fechado e acusa apenas 201 gramas na balança. O modelo da Apple apresenta uma espessura de 11,3 milímetros e atinge os 254 gramas, traduzindo-se num formato bem mais volumoso para transporte e utilização diária.

A espera pelo mercado e o impacto no ecossistema Android

A disponibilidade nas lojas é outro elemento crítico que jogou claramente a favor da Samsung neste confronto direto. Enquanto o Galaxy Z Fold 8 já se encontra disponível para compra e entrega imediata, a proposta da Apple só chegará em meados do próximo mês. Esta diferença temporal levou muitos utilizadores a evitar semanas adicionais de espera por uma estreia que não convenceu totalmente.

Este comportamento reflete uma tendência no segmento premium, onde a curiosidade inicial dá lugar a uma análise fria da relação entre custo e benefício. Ao comparar especificações maduras e um formato mais leve com uma primeira geração dispendiosa e corpulenta, o público tomou uma decisão pragmática. A Apple ajudou a validar o segmento dos dobráveis, mas acabou por canalizar atenções e clientes para a concorrência.

Resta perceber como este fenómeno irá evoluir nos restantes mercados à medida que a distribuição global se consolidar. Se o efeito sul-coreano se replicar noutras regiões, a aposta inicial da Apple poderá revelar-se um dos melhores catalisadores comerciais de sempre para a linha Galaxy Z Fold. Por agora, a Samsung recolhe os frutos de uma presença consolidada e de um produto francamente mais leve e acessível.