iPhone 18 Pro leva Apple a novos máximos e prova que os modelos caros compensam

A Apple alcançou um novo recorde de receitas com o iPhone, apesar de não ter apresentado uma versão convencional na sua mais recente geração de smartphones. A aposta nos modelos iPhone 18 Pro e Pro Max ajudou a empresa a registar um crescimento de 17% neste segmento.

iPhone 18 Pro impulsiona resultados históricos

A estratégia de dar prioridade aos equipamentos mais avançados parece estar a produzir resultados positivos para a Apple. Segundo o relatório financeiro referente ao quarto trimestre fiscal norte-americano, a tecnológica arrecadou 57,58 mil milhões de dólares com a comercialização de iPhones, um novo máximo para este período.

O desempenho ganha particular relevância porque a atualização da gama, realizada em setembro, não incluiu um sucessor direto do modelo base. Em alternativa, a empresa concentrou as atenções nos iPhone 18 Pro e Pro Max, comercializados a preços superiores.

A revisão dos preços dos modelos de gerações anteriores também poderá ter contribuído para o aumento da faturação.

Custos de produção pressionam os preços

O encarecimento das memórias tem sido um dos principais desafios para os fabricantes. John Ternus, responsável máximo da Apple, reconheceu que estes componentes ficaram mais caros face ao trimestre de junho, embora a empresa tenha conseguido atenuar parte do impacto através dos inventários existentes e da redução de custos noutros materiais.

Entretanto, o iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da marca, também chegou ao mercado com disponibilidade limitada. Algumas previsões de entrega prolongam-se até 2027, mas as suas pré-encomendas ainda não estão refletidas nos resultados apresentados.

Mac cresce 24% enquanto o iPad perde terreno

O desempenho financeiro da Apple não dependeu exclusivamente dos smartphones. A empresa registou receitas globais de 114,5 mil milhões de dólares, correspondentes a uma subida homóloga de 12%.

Os computadores Mac destacaram-se particularmente, com um crescimento de 24% e receitas de 10,79 mil milhões de dólares. Já a divisão de serviços, que engloba plataformas como Apple Music, Apple TV e as comissões da App Store, atingiu 31,57 mil milhões de dólares.

Em sentido contrário, os iPads registaram uma quebra de 10%, ficando pelos 6,23 mil milhões de dólares.

Apple prepara uma nova fase para os seus produtos

Além dos resultados financeiros, a tecnológica tem acelerado a diversificação do seu catálogo. Entre as novidades encontram-se um ecrã inteligente para utilização doméstica e vários dispositivos de segurança conectados, desenvolvidos em colaboração com a LG e a Schneider Electric.

A empresa apresentou ainda um MacBook Pro equipado com ecrã tátil, contrariando uma posição que os seus responsáveis defenderam durante vários anos.

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