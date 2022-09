iPhone 14 Pro não dá hipótese ao Samsung Galaxy S22 Ultra

Ano após ano, a Apple e a Samsung têm trazido para o mercado equipamentos poderosos e com altos padrões de qualidade nas câmaras, nos ecrãs e na experiência de utilização em geral. Se por um lado a Samsung consegue por vezes excelentes resultados no que toca a um ou outro aspeto no segmento da fotografia, também é verdade que desde há vários anos tem ficado atrás da capacidade de processamento do iPhone. Este ano o iPhone 14 Pro não dá hipótese ao mais poderoso smartphone da marca sul-coreana.

Os primeiros testes de referência realizados no recém anunciado iPhone 14 Pro mostram que o seu processador Apple A16 oferece muito melhor desempenho do que o chip Snapdragon da Qualcomm no Galaxy S22 Ultra.

A Apple na apresentação deu um enfoque ao excelente desempenho do seu novo A16 fabricado no processo de 4 nanómetros. Aliás, a empresa afirmou mesmo que a concorrência, no que toca ao chip mais poderoso de um smartphone Android, está ainda a lutar com o desempenho do A13, SoC que equipou em 2019 o iPhone 11.

Assim, por mais um ano, o smartphone emblemático da Apple é muito mais rápido do que o da Samsung.

Desempenho do iPhone 14 Pro é esmagador

O iPhone vs. Android tornou-se uma rivalidade tão épica como Mac vs. Windows alguma vez foi. Por isso, os fãs da Apple podem gabar-se do facto de a série A de processadores ter dado à Apple uma vantagem decisiva no desempenho sobre os melhores chips que a Qualcomm pode fornecer aos fabricantes de Android.

O iPhone 14 Pro e Pro Max foram recentemente revelados e ainda não estão nas mãos dos clientes, mas, como é normal, já alguém testou o seu desempenho com o Geekbench 5 e publicou os resultados. E são impressionantes.

Um "iPhone15,2" a correr iOS 16 - aparentemente o número do modelo do iPhone 14 Pro - teve uma pontuação de 4831 na secção multi-core da aplicação de benchmarking.

Para comparação, o Galaxy S22 Ultra obteve a pontuação 3433 no mesmo teste. Isto torna o último iPhone 40% mais rápido do que o seu rival Android.

iPhone 14 vs iPhone 13

O facto de o iPhone 13 Pro ser mais rápido que o melhor da Samsung não é uma surpresa. O iPhone 13 do ano passado já venceu solidamente o Galaxy S22. Mas qualquer pessoa com um iPhone 13 Pro, que esteja a considerar mudar para o equivalente a 2022, certamente quererá saber como estes se comparam.

O iPhone 13 Pro chega a 4659 no teste multi-core da Geekbench 5. Isto significa que o A16 no último dispositivo da Apple é apenas 4% mais rápido do que o A15 no seu antecessor. Contudo, seguramente que este novo SoC da Apple tem ainda muito para dar. Refira-se que o A16 conta com 16 mil milhões de transístores, além de ser fabricado num processo de 4 nanómetros (o A15 é fabricado em 5nm).

A CPU do chip conta com 2 núcleos de alta performance e 4 de eficiência energética, tal como o A15.