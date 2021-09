iPhone 14 está já a dar o que falar, há quem diga “saber demais”

Ainda o iPhone 13 não foi apresentado e já se fala no iPhone 14 e no que poderá aparecer, segundo desejos e alguma imaginação à mistura. No próximo dia 14 de setembro teremos o oficializar do smartphone da Apple para 2021 e uma fechar de ciclo para muitos rumores. No entanto, já rolam ideias para o iPhone de 2022.

O iPhone 14 não será um desdobrável ou desenrolável. Será sobretudo um iPhone de concretização de objetivos estipulados pelos apaixonados pela marca.

iPhone 14 na visão de quem deseja que a Apple faça

Os rumores alimentam a imaginação e a imaginação alimenta muitas vezes a realidade. Isto é, muito do que se falou como sendo uma fuga de informação, uma tendência, uma política habitual ou uma previsão, acabará por se materializar. Assim, agora que o iPhone 13 está já nas caixas, pronto para ser mostrado e depois entregue aos milhões de utilizadores que o vão comprar, é hora de vaticinar o que virá em 2022.

Há algumas horas, o popular leaker Jon Prosser, conhecido pelos seus sucessos nas fugas de informação que acabam por ser realidade (nem todas, mas uma boa parte), publicou algumas renderizações que afirma serem baseadas em informações fieis sobre o próximo iPhone 14.

Segundo ele, e isso não é difícil de prever, o iPhone de 2022 aparecerá em setembro do próximo ano. No entanto, as "boas notícias" poderão ser a do desaparecimento do notch, que passa para debaixo do ecrã e um redesenho da frente do telefone que o coloca limpo num chassi aprimorado.

Sem notch, corpo de titânio e altifalante redesenhado: eis o iPhone 14

Apenas uma semana antes do lançamento do iPhone 13, o leaker coloca os holofotes no iPhone 14, que verá a luz do dia em um ano. São muitas as novidades que, segundo ele, passaram do iPhone 13 para o iPhone 14, então o design deste último deve mudar muito mais do que as mudanças introduzidas nas últimas gerações.

Se analisarmos as renderizações publicadas com as informações oferecidas no vídeo, podemos ver que o iPhone 14 não terá um notch, algo que muitos utilizadores apreciarão no seu iPhone. Por outro lado, haverá um orifício para a câmara frontal que deixará uma bola preta no centro do ecrã. O resto do complexo de câmaras será integrado debaixo do painel fontal.

Um chassi de titânio mais espesso e robusto também será apresentado.

Titânio? Mas qual é o objetivo desta mudança de material?

A explicação pode ser que convença, isto é, o ter um painel traseiro mais espesso, mas em simultâneo mais leve, poderá integrar o conjunto das lentes das câmaras dentro da estrutura, tornando a parte de trás totalmente plana.

Com esta integração, as próprias câmaras ficarão mais seguras e evitarão alguns danos., assim como uma proteção ao LiDAR.

Mas há mais, esta alteração ao design também atinge os microfones e altifalante que parecem uma evolução do iPhone 14 como é discutido no vídeo.

Ainda sobre o iPhone 14, há igualmente uma colagem à chegada de novos botões circulares para o controlo de volume. Por fim, o conector Lightning permanecerá em alguns modelos. Noutros esta porta, ou qualquer outra, poderá desaparecer e ser apenas um iPhone com carregamento MagSafe e transmissão de dados via WiFi.

No vídeo há algumas outras dicas que poderão, ou não, ser uma realidade. Apesar disso, a única certeza que temos para já é a data do evento Apple. Dia 14 de setembro, pelas 18 horas, hora de Portugal continental, irá ser acompanhado aqui.