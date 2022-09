iPhone 14 chegará à Rússia, apesar de todas as sanções de que o país é alvo

A Apple já revelou o seu mais recente smartphone e deixou os entusiastas em êxtase, como, aliás, é habitual. O iPhone 14 já está disponível e, se a Rússia achava que não ia ter acesso à máquina, estava enganada, pois ela vai ser vendida no país.

As sanções que lhe foram impostas estão a ser contornadas...

Assim como vimos aqui, a Apple seguiu o caminho de várias fabricantes e empresas e tentou marcar uma posição relativamente à guerra na Ucrânia, impondo sanções à Rússia. Já nessa altura, e embora fosse esperado que os russos perdessem o acesso ao iPhone e a outros dispositivos da gigante de Cupertino, a Apple continuou a enviá-los para o país.

Agora, com a chegada do iPhone 14, essa realidade parece manter-se, uma vez que uma nova lei de importação tornará viável o contorno das sanções impostas e a venda do smartphone. Apesar de não chegar da mesma forma que antes, o ministro da indústria e do comércio da Rússia, Denis Manturov, garantiu que os cidadãos que pretendam adquirir o smartphone “terão essa oportunidade”.

Porque não? Se os consumidores quiserem comprar estes telefones, por favor.

Esta garantia pode ser dada, na medida em que a Rússia está a basear-se na política de importações paralelas que foi adotada para garantir que os produtos de empresas que restringiram a sua atividade no país chegam à Rússia.

Os peritos estimam que o iPhone chegará à Rússia em outubro, mas temem que o país não fique tão entusiasmado com a novidade como os restantes.

Não espero o mesmo nível de entusiasmo que nos anos anteriores. Nos últimos seis meses, o fabricante norte-americano perdeu uma quota significativa do mercado russo.

Partilhou Alexander Sivolobov, diretor adjunto do Centro de Competência NTI, em Moscovo, estimando que as vendas deste novo smartphone serão lentas, no início e que a maioria dos russos emigrará para outras marcas, especificamente chinesas. Na opinião do analista, os iPhones 12 e 13 ainda são modernos e, por isso, o entusiasmo com o iPhone 14 deverá surgir apenas no próximo ano.

A importação paralela, na qual se está a abrigar a Rússia, serve para contrariar as sanções impostas por muitas empresas e fabricantes. Assim, a decisão da Apple de suspender as vendas de produtos nas suas lojas oficiais não impede outras lojas de vender os seus produtos. Aliás, os operadores locais já estão a garantir reservas do iPhone 14, embora não garantam uma data de entrega.

