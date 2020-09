Este é um ano completamente diferente para a Apple e para os seus dispositivos. Ao contrário do que é normal, setembro não viu chegar o novo iPhone, que se sabe deverá chegar em meados de outubro.

Isso não impediu que muitos rumores e muitas informações escapassem e que se conhecesse já muitos destes novos smartphones. Um novo rumor dá agora certa muita informação sobre o novo iPhone 12 mini.

Espera-se que seja já no dia 13 de outubro que a Apple revele a sua linha de smartphones para o próximo ano. Este ano a Apple deverá ter uma novidade e apresentar um novo iPhone. Este será chamado iPhone 12 mini e o seu nome revela bem qual será a sua caraterística principal.

Novidades mostram que iPhone 12 mini não ter 5G

Para além de um ecrã menor, com 5,4 polegadas, este deverá ter também alguns alterações. A primeira surgiu agora numa informação do jornal The Wall Street e dá conta de que este novo iPhone não vai contar com a presença do 5G.

Tem sido avançado que será este o ano em que a Apple traz para o iPhone esta nova tecnologia. Este é também, como se sabe e tem sido avançado, um problema para a Apple, pois tem estado a fazer aumentar o preço dos equipamentos.

Apple terá definido um preço alinhado com a concorrência

Outra novidade importante que por revelada veio no mesmo rumor que surgiu agora. Falamos do preço a que a Apple irá comercializar o iPhone 12 mini. É avançado como estando na fasquia dos 700 dólares, um valor que está ao nível do que a concorrência oferece para um modelo com uma posição similar no mercado.

A fazer diminuir o preço está mais que a ausência do 5G. Fala-se que poderá ter um SoC diferente e com menos desempenho que o A14. Rumores anteriores dão certo que venha a surgir com o novo B14, um SoC da Apple criado de propósito para este modelo.

Mesmo com toda a informação já apresentada, há ainda muito a descobrir sobre este novo iPhone 12 mini e o resto da sua linha. A Apple deverá fazer esta apresentação já dentro de dias, num evento que revelará todas as suas novidades.