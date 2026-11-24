Finalmente! iOS 27 trouxe ao alarme do iPhone um recurso pedido há anos
Baixa o volume do toque para que as chamadas não incomodem e, na manhã seguinte, mal ouve o despertador? Com o iOS 27, a Apple resolveu este problema.
O iPhone já permite ajustar o volume dos alarmes e dos temporizadores independentemente do toque das chamadas. A opção está nas Definições e tem de ser ativada manualmente.
Como ajustar o volume do alarme no iPhone
Por predefinição, os alarmes e os temporizadores continuam a seguir o volume do toque. Para lhes atribuir um volume próprio, siga estes passos:
- Abra as Definições do iPhone e toque em Sons e háptica.
- Na secção Alarmes e temporizadores, desative Igualar o volume do toque.
- Arraste o nivelador que aparece até ao volume pretendido.
A partir daí, pode baixar o som das chamadas durante o dia sem baixar o volume do despertador. Tenha apenas em conta que os temporizadores passam a usar o mesmo nível que os alarmes.
No mesmo ecrã, há ainda uma opção para definir um volume próprio para os Sons de avisos e do sistema. Assim, pode ter o despertador bem audível, o toque das chamadas mais baixo e as notificações ainda mais discretas.
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