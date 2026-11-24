Baixa o volume do toque para que as chamadas não incomodem e, na manhã seguinte, mal ouve o despertador? Com o iOS 27, a Apple resolveu este problema.

O iPhone já permite ajustar o volume dos alarmes e dos temporizadores independentemente do toque das chamadas. A opção está nas Definições e tem de ser ativada manualmente.

Como ajustar o volume do alarme no iPhone

Por predefinição, os alarmes e os temporizadores continuam a seguir o volume do toque. Para lhes atribuir um volume próprio, siga estes passos:

Abra as Definições do iPhone e toque em Sons e háptica. Na secção Alarmes e temporizadores, desative Igualar o volume do toque. Arraste o nivelador que aparece até ao volume pretendido.

A partir daí, pode baixar o som das chamadas durante o dia sem baixar o volume do despertador. Tenha apenas em conta que os temporizadores passam a usar o mesmo nível que os alarmes.

No mesmo ecrã, há ainda uma opção para definir um volume próprio para os Sons de avisos e do sistema. Assim, pode ter o despertador bem audível, o toque das chamadas mais baixo e as notificações ainda mais discretas.

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