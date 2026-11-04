iOS 27.3 beta traz mais idiomas à Siri AI… mas o português de Portugal ainda está encalhado!

iOS 27.3 traz mais quatro idiomas à Siri AI. Mas há um problema para Portugal. A Apple continua a acelerar a evolução da Siri AI, a nova geração do seu assistente virtual, desenvolvida com recurso à Apple Intelligence. Com a chegada da primeira versão beta do iOS 27.3, a empresa prepara o suporte para mais quatro idiomas, aumentando para dez o número de línguas abrangidas.

Sim… ainda está encalhado o nosso português. Apesar desta expansão, os utilizadores portugueses continuam a enfrentar uma limitação importante.

Siri AI prepara suporte para quatro novos idiomas

A primeira versão beta do iOS 27.3, disponibilizada a 3 de novembro, inclui novidades que permitem à Siri tornar-se mais acessível a utilizadores de diferentes regiões.

Os quatro novos idiomas são:

Chinês tradicional

Norueguês

Turco

Vietnamita

Estes juntam-se ao inglês e aos cinco idiomas introduzidos com o iOS 27.2, lançado a 26 de outubro: francês, japonês, coreano, português e espanhol.

Com esta expansão, a Siri AI passa a contemplar um total de dez idiomas. Contudo, a Apple esclarece que os quatro mais recentes ainda não estão disponíveis de forma generalizada, estando o lançamento previsto até ao final de 2026.

Esta evolução demonstra a intenção da empresa de tornar o seu assistente mais competitivo num mercado onde a inteligência artificial generativa assume um papel cada vez mais importante.

Siri AI também fica mais inteligente e útil

O iOS 27.3 não se limita a acrescentar idiomas. A atualização introduz novas capacidades que permitem à Siri executar tarefas mais complexas dentro das aplicações.

Entre as possibilidades estão gerir mensagens de correio eletrónico, organizar ficheiros, controlar funcionalidades do Safari e realizar ações que anteriormente exigiam vários passos manuais.

A Apple está também a disponibilizar novas ferramentas aos programadores, através da tecnologia App Intents, permitindo integrar aplicações de terceiros diretamente com a Siri AI.

O objetivo é transformar a Siri num assistente capaz de compreender pedidos em linguagem natural e executar ações entre diferentes aplicações, utilizando informações pessoais e o contexto apresentado no ecrã.

E quando chega a nova Siri AI ao iPhone em Portugal?

Apesar de o português já fazer parte dos idiomas suportados, existe uma diferença importante entre a disponibilidade linguística e a geográfica.

A Siri AI continua indisponível no iPhone, iPad e Apple Watch na União Europeia, devido a questões regulamentares relacionadas com o Regulamento dos Mercados Digitais (DMA).

A Apple confirmou que continua a trabalhar com as autoridades europeias para encontrar uma solução, mas ainda não apresentou uma data para disponibilizar estas funcionalidades nos dispositivos afetados.

Em contrapartida, a Siri AI já pode ser utilizada em português nos Mac compatíveis e no Apple Vision Pro, através do macOS 27.2 e visionOS 27.2.

A versão final do iOS 27.3 deverá chegar em dezembro de 2026, embora isso não signifique que todas as funcionalidades da Siri AI fiquem imediatamente disponíveis em Portugal.

A expansão linguística é mais um passo importante para a Apple. Contudo, para os utilizadores portugueses de iPhone, a questão principal continua a ser quando poderão finalmente utilizar todas as capacidades da nova Siri.